9 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün adeta bir şovmen gibisin! Gösterişli, eğlenceli, parlayan bir kişi... Haftanın son iş gününü kendini kanıtlayarak tamamlamak isteyebilirsin. Başarının anahtarı dik duruşunda ve istediğini almak için her şeyi yapmaya hazır ruh halinde saklı. Şu ana kadar neyi isteyip de elde edemediysen, bugün onun için harekete geçmelisin! Eğitim hayatından aşka, kariyerden paraya, sağlıktan şansa hemen her konuda tüm kapıların açık.

Uranüs ile Juno arasındaki üçgen açılanmada, Aslan burçlarından daha şanslı bir burç düşünülemez! Tek yapman gereken kibir, olumsuz duygular, hoşnutsuzluk ve tembelliği geride bırakmak. Lider olmaya hazırsan, Juno sana yol gösterecek! Şimdi hedefini belirle ve en iyi sonuca odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...