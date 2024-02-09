9 Şubat 1969 Tarihinde Kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tarihte Yaşadığı Üç Büyük Bölünme

9 Şubat 1969 yılında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi 55. yaşını kutluyor. Her daim Türk siyasetinde önemli bir ekol olan bu hareketin kendi tarihinde de yaşadığı önemli kırılma dönemleri oldu.

1969 yılında Nihal Atsız ekolü Türk ırkçılığını programından çıkaran MHP'nin içinden 1993 yılında Büyük Birlik Partisi, 2017 yılında ise İYİ Parti koptu.

MHP ve siyaset tarihimizde önemli yer tutan bu üç kırılmayı sizler için derledik.