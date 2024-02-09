9 Şubat 1969 Tarihinde Kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tarihte Yaşadığı Üç Büyük Bölünme
9 Şubat 1969 Tarihinde Kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tarihte Yaşadığı Üç Büyük Bölünme
9 Şubat 1969 yılında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi 55. yaşını kutluyor. Her daim Türk siyasetinde önemli bir ekol olan bu hareketin kendi tarihinde de yaşadığı önemli kırılma dönemleri oldu.
1969 yılında Nihal Atsız ekolü Türk ırkçılığını programından çıkaran MHP'nin içinden 1993 yılında Büyük Birlik Partisi, 2017 yılında ise İYİ Parti koptu.
MHP ve siyaset tarihimizde önemli yer tutan bu üç kırılmayı sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milliyetçi Hareket Partisi, 8-9 Şubat 1969 günlerinde Adana'da yapılan kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmesiyle kuruldu. Partinin lideri Alparslan Türkeş'in önderliğindeki Genel İdare Kurulu'nda amblem olarak Üç Hilal belirlendi.
Parti içindeki Nihal Atsız'a yakın ekibin önerisi olan Bozkurt amblemi ise resmi olmayan bir sembol olarak kaldı.
1993 yılı geldiğinde MHP'yi ikinci bir kırılma bekliyordu. Bu sefer Parti'nin yeteri kadar "İslami" olmadığı gerekçesiyle isyan bayrağı açan Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları Büyük Birlik Partisi'ni kurdular.
Alparslan Türkeş'in vefatı sonrası partinin yeni genel başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli ile çıkış yakalayan MHP, 1999 seçimlerinde tarihinin en yüksek oy oranına ulaşarak %18 oy aldı.
MHP'de yaşanacak üçüncü kırılma için ise 2017 yılının gelmesi gerekiyordu. Bu tarihte kurulan İYİ Parti, bu hareketin içinden çıkan bir diğer önemli akım oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu dönemde Devlet Bahçeli, iktidara yakınlaşarak günümüzde hala devam eden Cumhur İttifakı'nın temellerini oluşturdu. Başkanlık Sistemi'ne geçilmesi için EVET oyu kullanacağını açıklayan Bahçeli, başkanlık referandumunda da iktidara destek verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1997 yılından beri partisinin liderliğini sürdürüyor. Siyasi tarihimizde en uzun süre partisinin başında kalan isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda