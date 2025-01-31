9 Soruda 2025'i Nasıl Karşıladın Tahmin Ediyoruz!
9 Soruda 2025'i Nasıl Karşıladın Tahmin Ediyoruz!
Koca bir sene daha geride kaldı ve yeni yılı kimimiz sevinçle, kimimiz de çok sıradan bir şekilde karşıladı. Ama merak etmeden duramıyoruz; 2025'i nasıl karşıladın?
Bu merakımızı gidermen için sorular hemen aşağıda! 👇
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Yılbaşı gecesi nasıl geçti?
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Yeni yıl kararların arasında en dikkat çeken neydi?
Yeni yılın ilk sabahında kahvaltın nasıldı, öğrenebilir miyiz?
İlk kiminle konuştun mesela?
Sence yeni yılda radikal bir değişiklik yaşayacak mısın?
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Devam edelim! 2025’in ilk haftasında sosyal medya paylaşımın nasıldı?
Yeni yılın ilk günlerinde bunlardan hangisini yapmak seni iyi hissettirdi?
Yeni yılda kendine aldığın ilk şey neydi?
Son olarak şunu soralım: Geçtiğimiz yılı hatırladığında aklına bu kelimelerden hangisi hemen gelir?
Sakin ve huzurlu karşılamışsın!
2025'i epey hareketli karşılamışsın!
Yeni yıla biraz umursamaz bir şekilde girmiş olabilir misin?
2025'e istikrarlı adımlarla girmişsin!
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