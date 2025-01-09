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9 Ocak'ta Altın Yükselmeye Devam Ediyor, Dövizdeki Hareketsizlik Yatırımcıyı Şaşırtıyor!

etiket 9 Ocak'ta Altın Yükselmeye Devam Ediyor, Dövizdeki Hareketsizlik Yatırımcıyı Şaşırtıyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 18:16

Haftanın sonuna yaklaşırken piyasalardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, döviz kurlarında yatay bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul ise toparlanma sinyalleriyle güne olumlu bir başlangıç yaptı.

İşte bugüne dair tüm detaylar:

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BIST 100 endeksi bugün %0,98’lik bir artışla 9.987,97 seviyesinde günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 37,7 milyar TL’ye ulaştı.

BIST 100 endeksi bugün %0,98’lik bir artışla 9.987,97 seviyesinde günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 37,7 milyar TL’ye ulaştı.

Bu rakamlar yatırımcıların yüzünü güldürürken, “Borsa ne zaman 10.000’i görecek?” sorusunu akıllara getirdi. Bekleyip göreceğiz!

Bankacılık endeksi, bugün %0,66 artarak güzel bir performans sergiledi.

Bankacılık endeksi, bugün %0,66 artarak güzel bir performans sergiledi.

Holding endeksi ise ufak bir kıpırdanma ile %0,06 değer kazandı.

Günün şampiyonu spor endeksi!

Günün şampiyonu spor endeksi!

Tam %1,86 artarak yatırımcılarına bayram ettirdi. Günün kaybedeni ise iletişim sektörü oldu. Maalesef %1,06 düşerek hayal kırıklığı yarattı.

Bugün döviz tarafında da hareketlilik vardı.

Bugün döviz tarafında da hareketlilik vardı.

Dolar/TL %0,02 düşerek 35,3244’e gerilerken, Euro/TL %0,06 artışla 36,5042’ye çıktı.

Altının ons fiyatı %0,47 artışla 2.674,42 dolara yükseldi.

Altının ons fiyatı %0,47 artışla 2.674,42 dolara yükseldi.

Altına yatırım yapanlar için güzel bir gün diyebiliriz, çünkü fiyatlar tatlı bir kazanç sunuyor gibi görünüyor. 😊

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Altın piyasasında, gram altın %0,34 artarak 3.036,63 TL’ye ulaştı.

Altın piyasasında, gram altın %0,34 artarak 3.036,63 TL’ye ulaştı.

Çeyrek altın fiyatı ise %0,06’lık bir düşüşle 5.010,00 TL’den işlem gördü. Cumhuriyet altını ise %0,03 artışla 20.567,00 TL seviyesine yükseldi.

Petrol cephesinde ise Brent %0,58 artışla 76,59 dolar seviyesine geldi.

Petrol cephesinde ise Brent %0,58 artışla 76,59 dolar seviyesine geldi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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