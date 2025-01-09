9 Ocak'ta Altın Yükselmeye Devam Ediyor, Dövizdeki Hareketsizlik Yatırımcıyı Şaşırtıyor!

Haftanın sonuna yaklaşırken piyasalardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, döviz kurlarında yatay bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul ise toparlanma sinyalleriyle güne olumlu bir başlangıç yaptı.

İşte bugüne dair tüm detaylar: