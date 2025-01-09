9 Ocak'ta Altın Yükselmeye Devam Ediyor, Dövizdeki Hareketsizlik Yatırımcıyı Şaşırtıyor!
9 Ocak'ta Altın Yükselmeye Devam Ediyor, Dövizdeki Hareketsizlik Yatırımcıyı Şaşırtıyor!
Haftanın sonuna yaklaşırken piyasalardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, döviz kurlarında yatay bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul ise toparlanma sinyalleriyle güne olumlu bir başlangıç yaptı.
İşte bugüne dair tüm detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BIST 100 endeksi bugün %0,98’lik bir artışla 9.987,97 seviyesinde günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 37,7 milyar TL’ye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankacılık endeksi, bugün %0,66 artarak güzel bir performans sergiledi.
Günün şampiyonu spor endeksi!
Bugün döviz tarafında da hareketlilik vardı.
Altının ons fiyatı %0,47 artışla 2.674,42 dolara yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın piyasasında, gram altın %0,34 artarak 3.036,63 TL’ye ulaştı.
Petrol cephesinde ise Brent %0,58 artışla 76,59 dolar seviyesine geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın