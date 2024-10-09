9 Ekim' de Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: İşte En Çok Yükselen 10 Hisse

9 Ekim’de Erciyas Çelik Boru hisseleri %9,81 oranında değer kazanarak 99,60 TL’ye yükseldi. 8 Ekim'deki fiyatı ise 90,70 TL civarındaydı. Bu da bir günde yaklaşık 8,90 TL’lik bir artış anlamına geliyor, bu da şirketin çelik boru sektöründeki güçlü performansını ortaya koyuyor.