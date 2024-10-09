9 Ekim' de Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: İşte En Çok Yükselen 10 Hisse
9 Ekim' de Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: İşte En Çok Yükselen 10 Hisse
Borsa İstanbul'da 9 Ekim'de yatırımcıların radarına giren birçok hisse senedi dikkat çekici yükselişler kaydetti. Özellikle sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan artışlar, yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. İşte günün en çok yükselen hisseleri:
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1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
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2. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)
3. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)
4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
5. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)
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