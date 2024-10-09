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9 Ekim' de Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: İşte En Çok Yükselen 10 Hisse

etiket 9 Ekim' de Sanayi ve Ticaret Hisseleri Öne Çıktı: İşte En Çok Yükselen 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 18:32

Borsa İstanbul'da 9 Ekim'de yatırımcıların radarına giren birçok hisse senedi dikkat çekici yükselişler kaydetti. Özellikle sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yaşanan artışlar, yatırımcılara kazanç fırsatları sundu. İşte günün en çok yükselen hisseleri:

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1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

9 Ekim'de Duran Doğan Basım hisseleri %10,00 oranında artarak 16,39 TL’ye yükseldi. 8 Ekim'de hisse fiyatı 14,90 TL seviyesindeydi. Bir önceki günle kıyaslandığında yaklaşık 1,49 TL'lik bir artış kaydedildi.

2. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

2. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

İzmir Fırça, %9,97’lik bir artışla yatırımcıların ilgisini çekerken, hisse fiyatı 42,14 TL'ye ulaştı. Firmanın sanayi sektöründeki istikrarlı performansı, hissedarlara önemli bir kazanç sağladı.

3. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)

3. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)

ICU Girişim Sermayesi, %9,95'lik yükseliş ile günü tamamladı. Şirketin hisse fiyatı 23,42 TL seviyesine çıkarken, yatırımcılar için önemli bir yatırım fırsatı sundu.

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

4. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

Söke Değirmencilik, %9,93 oranında yükseliş göstererek hisse fiyatını 12,18 TL'ye taşıdı. Bu güçlü performans, gıda sektörüne olan ilginin arttığını bir kez daha ortaya koydu.

5. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)

5. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)

9 Ekim’de Erciyas Çelik Boru hisseleri %9,81 oranında değer kazanarak 99,60 TL’ye yükseldi. 8 Ekim'deki fiyatı ise 90,70 TL civarındaydı. Bu da bir günde yaklaşık 8,90 TL’lik bir artış anlamına geliyor, bu da şirketin çelik boru sektöründeki güçlü performansını ortaya koyuyor.

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6. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)

6. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)

Söktaş Tekstil, %9,79’luk bir artışla tekstil sektöründe öne çıktı ve hisse fiyatı 4,26 TL'ye ulaştı. Tekstil sektöründeki hareketlenmeler, yatırımcıların gözünü bu hisseye çevirdi.

7. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

7. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

Afyon Çimento, %8,25 oranında değer kazanarak hisse fiyatını 13,77 TL'ye çıkardı. İnşaat sektöründe çimentoya olan talebin artması, şirket hisselerine olumlu yansıdı.

8. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

8. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Ulusoy Un, %8,47’lik artışla yatırımcılara kazanç sağladı ve hisse fiyatı 5,89 TL oldu. Gıda sektörüne olan güven, bu artışta önemli rol oynadı.

9. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

9. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

Gersan Elektrik, %8,77 oranında yükselişle elektrik sektöründeki yerini sağlamlaştırdı. Hisse fiyatı ise 11,04 TL’ye yükseldi ve yatırımcıların ilgisini çekti.

10. Tüçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

10. Tüçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)

Tüçelik Alüminyum, %8,18 oranındaki artışla günü 11,11 TL seviyesinde kapattı. Metal sektöründeki hareketlilik, şirketin hisselerindeki yükselişe öncülük etti.

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