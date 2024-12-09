9 Aralık’ta Borsa İstanbul Yükselirken, Altın ve Dolar Fiyatlarında Neler Oldu?
9 Aralık’ta Borsa İstanbul Yükselirken, Altın ve Dolar Fiyatlarında Neler Oldu?
Finans dünyası, haftanın ilk işlem gününde hareketli bir başlangıç yaptı. Hem Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişler hem de döviz ve emtia fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugünkü piyasa değerlendirmesine göre, sektörler ve ekonomik göstergeler büyük fırsatlar ve riskler sunuyor. İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla öne çıkan detaylar.
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Borsa İstanbul' da inşaat sektörü uçuşa geçti!
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Özellikle taş toprak endeksi yüzde 5,19 değer kazanarak dikkat çekti.
Bankacılık endeksi %0,58, holding endeksi ise %1,01 artış gösterdi.
Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarında dalgalanmalara neden oldu.
Küresel ve bölgesel jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altının değer kazanmasına yol açtı.
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Türkiye’de altın piyasası da bu yükselişi takip ederek, gram altını 2.973 TL' den işlem görüyor.
Brent petrol fiyatı %1,28 artışla 72,03 dolar seviyesine ulaştı.
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