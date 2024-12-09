9 Aralık’ta Borsa İstanbul Yükselirken, Altın ve Dolar Fiyatlarında Neler Oldu?

Finans dünyası, haftanın ilk işlem gününde hareketli bir başlangıç yaptı. Hem Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişler hem de döviz ve emtia fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugünkü piyasa değerlendirmesine göre, sektörler ve ekonomik göstergeler büyük fırsatlar ve riskler sunuyor. İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla öne çıkan detaylar.