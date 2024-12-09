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9 Aralık’ta Borsa İstanbul Yükselirken, Altın ve Dolar Fiyatlarında Neler Oldu?

etiket 9 Aralık’ta Borsa İstanbul Yükselirken, Altın ve Dolar Fiyatlarında Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 20:24

Finans dünyası, haftanın ilk işlem gününde hareketli bir başlangıç yaptı. Hem Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişler hem de döviz ve emtia fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugünkü piyasa değerlendirmesine göre, sektörler ve ekonomik göstergeler büyük fırsatlar ve riskler sunuyor. İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla öne çıkan detaylar.

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Borsa İstanbul' da inşaat sektörü uçuşa geçti!

Borsa İstanbul' da inşaat sektörü uçuşa geçti!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 yükselerek 10.242,97 puandan tamamladı.

Özellikle taş toprak endeksi yüzde 5,19 değer kazanarak dikkat çekti.

Özellikle taş toprak endeksi yüzde 5,19 değer kazanarak dikkat çekti.

Bu artışta, Suriye’de Esad rejiminin sona ermesi ve Türkiye’nin yeniden inşa sürecindeki rolüne dair beklentiler etkili oldu.

Bankacılık endeksi %0,58, holding endeksi ise %1,01 artış gösterdi.

Bankacılık endeksi %0,58, holding endeksi ise %1,01 artış gösterdi.

Spor sektörü yüzde 0,95 ile en çok kaybettiren sektör oldu.

Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarında dalgalanmalara neden oldu.

Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarında dalgalanmalara neden oldu.

Döviz kurlarında ise dolar/TL 34,8155 seviyesinde, euro/TL ise 36,8517 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar paritesinde de küçük bir artış gözlendi.

Küresel ve bölgesel jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altının değer kazanmasına yol açtı.

Küresel ve bölgesel jeopolitik riskler, güvenli liman olarak görülen altının değer kazanmasına yol açtı.

Ons altın, bugün %1,26 artışla 2.666,52 dolar seviyesinden işlem gördü.

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Türkiye’de altın piyasası da bu yükselişi takip ederek, gram altını 2.973 TL' den işlem görüyor.

Türkiye’de altın piyasası da bu yükselişi takip ederek, gram altını 2.973 TL' den işlem görüyor.

Çeyrek altını ise 4.872 TL seviyesine taşıdı. Cumhuriyet altını ise 19.282,14 TL’den alıcı buluyor.

Brent petrol fiyatı %1,28 artışla 72,03 dolar seviyesine ulaştı.

Brent petrol fiyatı %1,28 artışla 72,03 dolar seviyesine ulaştı.

Enerji sektöründeki bu yükseliş, küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma sinyalleri ve Orta Doğu’daki arz risklerinden kaynaklanıyor.

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