9 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün cesur ve girişimci olacaksın. İş hayatında lider ve yönetici roller üstleneceksin. Bugüne adeta başarına başarı katmak için başlıyorsun. Açıkçası alacağın riskleri bile şimdiden hesaplamış gibisin. Merkür'ün Satürn ile oluşturduğu üçgen açının etkisiyle, en doğru hamleleri yapacak güçtesin. Kendine güvenirsen başaramayacağın hiçbir şey yok!

Peki sen nereden başlamak istersin? Bize soracak olursan, bu denli başarı odaklı olduğun bir günde öncelikle kişisel hedeflerine yönelmelisin. Kariyer planlarını önceliklendirmeli, başarı elde etmek için kendi sınırlarını zorlamasın. Bugün rakiplerin senden korkmalı, sen ise kendinden emin adımlar atarak hak ettiğini almalısın. Belki de hobilerini işe dönüştürmenin ve uzun vadeli hedeflerine en kısa zamanda ulaşmanın zamanı gelmiştir.

Gelelim aşk hayatına! Merkür, önemli detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Dikkat et, bugün partnerin ve sana dair unuttuğun şey ilişkinde derin bir yara açabilir. Senin kadar detaylara önem veren biri böyle bir hata yaparsa, elbette göze batacaktır. Kısacası takvimi gözden geçirmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...