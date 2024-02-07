8 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında ani duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir. Güneş Uranüs Karesi kendi değerinin farkına varacaksın. Bu sayede ilişkide kendi yerini korumaya, sınır ihlaline ve tutarsız tavırlara tolerans göstermeme kararı alabilirsin. Kendin olmaya, özgür ve huzurlu hareket etmeye odaklanabilirsin. Sosyal yaşantında da bu durum ön plana çıkabilir.

Toplumdaki yerini netleştirme konusunda bir hayli kararlı görünüyorsun. Haliyle iş ortamında da etkini artırıyorsun. Güçlü bir duruş sergileyerek istediğini almaya hazırsın. Bu hafta içinde planlanan görüşmeleri bugüne alabilirsin. Başarıya ulaşmanı sağlayacak kendinden emin adımların seni vazgeçilmez kılacak. İş görüşmesi veya şirket içi etkinliklerde kendini kanıtlama fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...