8 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz da abartırsak adeta yıldırım etkisindesin! Evet bu söylem biraz abartılı olabilir, fakat Güneş Uranüs karesinin etkilerini hafife almayın. Hayatını değiştirecek yüzleşmelere hazır ol. Sınırları aşmanın tam sırası. Aşka düşmeli, sevgiye şans vermeli ve özgürce yaşamalısın! İsteklerin para, kariyer ve geleceğini inşa etmekse hiç durma... Zira iş hayatına ilişkin beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsin.

Tek yapman gereken bir karar vermek ne istiyorsun? Bu soru günün, belki de haftanın en önemli sorusu. Kendine sormalı ve yolunu buna göre çizmelisin. İstediğin her şeyi elde edebilecek güçtesin. Yeter ki rotanı çiz, yüzleşmeye hazır ol. Sonrası sorunsuz ilerleyecek ve kabullendiğin gerçeklerle değişimi başlatacaksın. Bu şansı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...