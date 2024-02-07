8 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün isteklerin değişebilir. Benlik arayışı ve farkındalığı tetikleyen Güneş ile bağımsızlığın gezegeni Uranüs'e kulak veren burçlardan birisin. Bu yüzden duygu yoğunluğu yüksek bir güne uyanmış olabilirsin. Hayatının hemen her alanında özgürlük ve değişim için harekete geçebilirsin.

Gel önce sosyal yaşantını ele alalım. İlişkilerde aidiyet duygusunu önem verebilirsin. Yani kendini yanında huzurlu hissetmediğin kimselerden uzaklaşmak için doğru bir gün.

Gelelim iş yaşamına... Kariyerinde sıra dışı fırsatlarla karşılaşabilirsin. Fakat riskleri doğru değerlendirmelisin. Ne istediğinin farkında olmalı ani bir bağımsızlık isteğiyle köprülere yazmamalısın. İç benliğini, gerçekten ne istediğini ve maddi çıkarlarını gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...