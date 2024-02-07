8 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün alışılagelmişin dışına çıkmaya hazırsın. Güneş Uranüs karesinde hayata dair yeni bir yol izlemek, sınırları zorlamak isteyebilirsin. Fakat zaman zaman güvendiğin ve bilindik olanı terk etmek konusunda biraz zorlanabilirsin. Özellikle aşk hayatında ani değişiklikler ve beklenmedik olaylarla konfor alanının dışına çıkma fikri seni tedirgin edebilir. Düzeni bozmak istemediğin için alttan alman gerekebilir.

Kariyerinde ise yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle dikkat çekebilirsin. İşte tam da bu noktada sınırları zorlayan projelerle standartı yıkabilirsin. Tasarım, reklam, üretim ve araştırma gibi konularda sınırları zorlayarak kariyerinde yeni bir dönemi başlatabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...