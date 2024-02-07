8 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayat sana sonsuz olasılıkla karar verme şansı sunuyor. Güneş Uranüs karesinin etkileriyle adeta hayatını yeniden inşa etme şansı bulabilirsin. Günü ikiye bölmelisin. İlk yarısında ne istediğine karar vermeli, önceliklerini belirlemelisin. Zihnin net ve düşüncelerin odaklanmışken hayatına yön vermeye de istekli olmalısın. Bu noktada biraz da stratejik olmak şansını artırabilir. Öncelik sırası yap, nereden başlayacağını göreceksin.

Olumlu hislere odaklanarak günün ikinci yarısında harekete geçebilirsin. Kararlı olman önemli. Önümüzdeki dört gün boyunca etkisini hissedebileceğin bu açı kalıbında sosyal yaşantını iyileştirebilirsin. Tek yapman gereken sırayla ve düşünerek hareket etmen. Önceliği ilişkilerine vermeni tavsiye etmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...