8 Soruda Cilt Tipini Ne Kadar İyi Tanıyorsun Söylüyoruz!
8 Soruda Cilt Tipini Ne Kadar İyi Tanıyorsun Söylüyoruz!
Sen cilt tipini ne kadar iyi biliyorsun? Bu konuda uzmanlığını ölçmek için hadi teste. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cildin genellikle nasıl bir hissiyatta?
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2. Nemlendirici krem her gün sürüyor musun?
3. Cilt tonun genellikle nasıl?
4. Cildinde en sık karşılaştığın sorun hangisi?
5. Cilt bakım ürünlerini ne sıklıkla kullanırsın?
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