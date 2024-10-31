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8 Soruda Cilt Tipini Ne Kadar İyi Tanıyorsun Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Cilt Tipini Ne Kadar İyi Tanıyorsun Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 17:31

Sen cilt tipini ne kadar iyi biliyorsun? Bu konuda uzmanlığını ölçmek için hadi teste. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cildin genellikle nasıl bir hissiyatta?

2. Nemlendirici krem her gün sürüyor musun?

3. Cilt tonun genellikle nasıl?

4. Cildinde en sık karşılaştığın sorun hangisi?

5. Cilt bakım ürünlerini ne sıklıkla kullanırsın?

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6. Cildinin en çok ihtiyaç duyduğu şey ne?

7. Cilt tipine uygun ürünleri mi kullanıyorsun?

8. 365 gün güneş koruyu kullanıyor musun?

Sen cildini çok iyi biliyorsun!

Sen gerçekten kendi cildini o kadar iyi biliyorsun ki, ara sıra verdiği tepkilere göre hızlıca önlem alabiliyor ve cildini yatıştırabiliyorsun. Bu yüzden de aslında cildinin neye ihtiyacı varsa cilt bakımına onu ekliyorsun. Leken olduğunda hemen leke bakımı yapıyor, aknelerin arttığında ona göre önlem alıyorsun. Sen bu işte baya uzmansın!

Fena değilsin!

Kabul edelim bazen cildinin verdiği tepkileri anlayamıyorsun, nasıl davranacağını kestiremiyorsun ama yine de hiç fena değil. Cildinin ihtiyaçlarını önemsiyor ve elinden geldiğince ona iyi gelecek şekilde bakım yapıyorsun. Tabii arada biraz daha dikkat etmen gerekiyor, o da cildini gözlemleyerek ve uygun ürünleri doğru şekilde kullanarak olacaktır!

Uzaktan bir tanıyorsun...

Cildinle aranın pek iyi olduğunu söyleyemeyiz. Evet ona iyi bakmaya çalışıyorsun ama biraz zor oluyor çünkü tam olarak ihtiyaçlarını anlayamıyorsun. Bu yüzden de cildin tepki verdikçe sen telaşlanıyorsun. Cilt tipini ve ihtiyaçlarını doğru şekilde bilmediğin için yaptığın cilt bakımı da o kadar etkili sonuçlar doğurmuyor. Bu yüzden cilt tipine uygun ürünleri seçmen gerekiyor, tabii ilk adım cilt tipini ve sorunlarını öğrenmek!

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