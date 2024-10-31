8 Soruda Cilt Tipini Ne Kadar İyi Tanıyorsun Söylüyoruz!

Sen gerçekten kendi cildini o kadar iyi biliyorsun ki, ara sıra verdiği tepkilere göre hızlıca önlem alabiliyor ve cildini yatıştırabiliyorsun. Bu yüzden de aslında cildinin neye ihtiyacı varsa cilt bakımına onu ekliyorsun. Leken olduğunda hemen leke bakımı yapıyor, aknelerin arttığında ona göre önlem alıyorsun. Sen bu işte baya uzmansın!