8 Nisan Koç Tutulmasının Burçlara Etkileri

Koç burcu: Tutulmanın ev sahibi sizsiniz ve bu da size çok önemli bir virajda olduğunuzu gösteriyor. Tutulma sizi öyle bir noktaya getiriyor ki hiçbir şeyden korkmayacak ve tam da sizden beklenen cesur adımları atacaksınız. Hayatınızda 2005-2016 yılları arasında neler olduysa o konular üzerinde kadersel bir tamamlanma eşiğindesiniz. Ayrıca tutulmanın etkisiyle hem fiziksel hem ruhsal bir değişim arzusunda olacaksınız. Evliyseniz boşanabilir, bekarsanız söz, nişan gibi bir hazırlık tertip edebilirsiniz. Baş, diş ağrıları artabilir, dişeti iltihabıyla uğraşabilir, migren sorununuz varsa artabilir.

Boğa burcu: Tutulma ile gizli saklı ne varsa ifşa oluyor. Öyle farkındalıklar yaşayacaksınız ki doğru sandığınız her konuda hayat size gerçeği gösterecek. Aslında full HD izleme şansını yakalayacaksınız. Sorularınızın cevabını bulacak, dost gördüklerinizin süslü bir balondan ibaret olduğunu anlayacaksınız. Her türlü yalana, dolandırıcılığa, düşmanlığa karşı tavrınızı alın. Seçici olmak, seçimlerinizi doğru yapmak ne kadar önemli fark edeceksiniz. İş değişimi yapmak, ertelenen bir sağlık konusunu öne çekmek için uygunsunuz. Tutulma yaşam dinamikleriniz dahil sizi bambaşka bir insan yapıyor olacak.

İkizler burcu: Tutulmadan yüzü gülerek sürpriz fırsatlarla karşılaşacak olanı sizsiniz. Sosyal açıdan ivme yakalayacak ve hayal ettikleriniz kolaylıkla gerçekleşecek diyebilirim. Yeni bir işe başlayabilir, ilişkiye adım atabilir, proje hazırlığı içine girebilir ve işinizle ilgili önemli sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Hayatınızla ilgili büyük bir risk alıp kazanmak için oldukça etkileyici bir performans sergileyebilirsiniz. Gelecek olan teklifleri değerlendirme vaktiniz geldi. Şans sizden yana.

Yengeç burcu: Tutulmada kariyerinizle ilgili bir karar verme sürecindesiniz. Ya kendi işinizi yapacak cesareti gösterecek ya da mevcut işinize devam edeceksiniz. Ayrıca uzun süredir yinelenen sorunlar nedeniyle artık eskiye veda etme kararı alabilirsiniz. Bu cüretkar enerjiyi hayatınızdaki insanlara da gösterecek gibisiniz ki çözüme kavuşmamış hiçbir şeyi hayatınızda tutmak istemeyeceksiniz. Ancak aile ve otorite düzenine boyun eğmek istemeyeceğiniz için çeşitli çatışmalar içine girme ihtimaliniz var. Hakkınızı sonuna kadar savunun ama haklıyken haksız duruma düşmeyin.

Aslan burcu: Ticari hayatınızda önemli bir sıçrama yaşarken tutulmadan fayda sağlayarak önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Bir süredir taşınmak istiyor ve buna cesaret edemiyorsanız talih sizden yana olacak. İçinizde hem karşı koyamadığınız bir öfke yükselirken, diğer yandan da çocuk heyecanı içinde her şeye hazır hissedebilirsiniz. Tabi dikkat etmeniz gereken husus bu coşkuyu abartılı risklere yöneltmemeniz olacaktır. Eğitim, hukuk gibi temalar gündeminizde olacağından iyi değerlendirin. Ayrıca sizi eleştiren ve her fırsatta aşağı çekmeye çalışanlara hayatının şokunu yaşatabilirsiniz.

Başak burcu: Tutulmadan sırlarla çıkıyorsunuz. Özellikle de sizden saklanan her şeyi öğreneceksiniz. İlmek ilmek ördüğünüz ağınıza takılanlardan bazıları payına düşeni alırken, bazıları nezdinizde zaferle çıkacak. Evliliğiniz sorun çıkarıyorsa tahammül etmek yerine nokta koymak isteyeceksiniz. Beklettiğiniz ya da ertelediğiniz bir ameliyat varsa yaptırın. Parasal konularda daha temkinli olmak mı yoksa harcamak mı arasında yaşayacağınız ikilem sizi doğru yatırımdan uzaklaştırabilir. Hesabınızı çok iyi yapmalısınız. Ayrıca rahim, meme, jinekolojik sorunlarınız varsa ihmal etmeyin.

Terazi burcu: Sizin için yine çok önemli bir tutulma eşiği. Kendinizi hiç bu kadar cesur, kararlı ve enerjik hissetmemiş olacaksınız ama kararsızlıklarınız da arşa çıkacak. Seçtiğiniz ya da seçmekten imtina ettiğiniz her şeyden sınanabilirsiniz, özellikle de evliliğinizden yana oluşan sorunlara kayıtsız kalmak yerine harekete geçeceksiniz. Meslek değiştirmek ve eğitime yazılmak istiyorsanız hazırsınız. Açık düşmanlarınız görünür olacak. Hak, hukuk temaları öne çıkıp sizi zafere taşıyacak. Ayrıca maddi manevi alacaklıysanız eliniz kuvvetlenecek. İnat etmeden, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkartarak ilerleyin.

Akrep burcu: Tutulmadan zaferle ayrılacak olanlardan biri de sizsiniz. Özellikle de çalışma alanlarınızda eliniz kuvvetleniyor. Ancak çatışmaya ve aksiyona da hazır olduğunuzdan kendinizi bir girdabın içinde bulabilirsiniz. Ekip içinde çok sivrilmemeye, patronunuzla çatışmamaya dikkat edin. Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi varsa almanız yakındır. Verdiğiniz emekler hem göz dolduracak hem de sizi üstleriniz gözünde başarıya taşıyacak. Diyete, spora ve ertelediğiniz sağlık konularına hazırsınız. İlişkiniz varsa evlilik teklifine hazır olun.

Yay burcu: Etrafınızda ne kadar ikiyüzlü, hain insan varsa görecek ve hepsine hak ettiğini vereceksiniz. Bir dargın bir barışık yürüttüğünüz bir ilişkiniz varsa artık tamamlamak için hazırsınız. Kalbiniz boşsa taliplerinizin sayısı hayli fazla olacak. Hayatınıza yeni bir düzen getirecek ve eskiye veda edeceksiniz. Tutulmadan siz de fayda sağlıyorsunuz ancak bu süreç egonuzu fazla zorlayabilir. Her hareketi size açılmış bir savaş olarak görebilirsiniz. Yapmanız gereken en doğru şey yeteneklerinizi güncellemek ve üzerine gitmektir. Damar yolu, şeker ve bel bölgesiyle ilgili sağlık sorunu olanlar kontrollerini ihmal etmesin.

Oğlak burcu: Tutulmada aile ve yaşam alanınız etki alıyor. Yüzünüzü güldüren gelişmeler olduğu kadar düşündüren olaylar da yaşayacaksınız. Ev taşıma, tadilat ve alım satım işi ilgili harekete geçebilirsiniz. Evli olanlar ailesini büyütme kararı alırken, yetişkin çocukları olanlar onların mutluluğu ve yuva kurması için çaba gösterebilirler. Evinizde, işinizde, hayatınızı ilgilendiren her konuda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Sadece aile ilişkilerinize dikkat edin çeşitli anlaşmazlıklar araya soğukluk getirebilir. Miras ve hisse konusunda sonuca ulaşacaksınız.

Kova burcu: Tutulmanın bir diğer şanslısı da sizsiniz. İçinde bulunduğunuz her alanda yeni fırsat ve şanslar yakalayabilirsiniz. Amacınız doğrultusunda ilerlediğiniz takdirde övgüleri alacak ve kendi topluluğunuzun gözdesi olacaksınız. Ticari bağlantılar, iş anlaşmaları, seyahatler, sözleşmeler, yeni bir eğitim, e-ticaret gibi faaliyet gösterebileceğiniz kuruluşlara yönelebilirsiniz. Araç almak isteyenlerin karşısına önemli fırsatlar çıkabilir. Ev ve şehir değişimi yapabilirsiniz. Oldukça heyecan verici gelişmeler yaşarken sivrilmemeye ve tepki çekmemeye özen gösterin.

Balık burcu: Tutulmanın dolaylı yoldan yarayacağı kişi de sizsiniz. Para haneniz hareketleniyor. Beklentilerinizden daha yüksek bir kazanca sahip olabilirsiniz. Uzun zamandır iş arıyorsanız işe başlayabilir dolgun bir maaşla hayallerinize tik atabilirsiniz. Tabii dikkat etmeniz gereken bir husus da var, aşırı para harcamak gibi. Ödemediğiniz bir borç varsa katmerlenmiş şekilde karşınıza çıkabilir. Dengeleyerek ilerleyin mutlaka. Arsa, arazi alım satımları yapmak için uygunsunuz. Enerjinizi harcayacağınız yer somut değerleriniz olacağından akıllık hamleler yaparsanız kazanırsınız.

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