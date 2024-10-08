8 Ekim’de Teknoloji ve Dijitalleşme Şirketleri Zirvede: Bugün Hangi Hisseler Yükseldi?

8 Ekim günü Borsa İstanbul’da yatırımcıları sevindiren sürpriz yükselişler yaşandı! Gıda, teknoloji, gayrimenkul ve maden gibi birçok sektörde dikkat çeken hisse senetleri günü kazançla kapattı. Özellikle enerji verimliliği ve dijitalleşme alanında faaliyet gösteren şirketler, yatırımcıların gözdesi olurken, sağlık ve ambalaj sektörlerinde de büyük artışlar görüldü. İşte günün en çok yükselen hisseleri: