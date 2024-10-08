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8 Ekim’de Teknoloji ve Dijitalleşme Şirketleri Zirvede: Bugün Hangi Hisseler Yükseldi?

etiket 8 Ekim’de Teknoloji ve Dijitalleşme Şirketleri Zirvede: Bugün Hangi Hisseler Yükseldi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 18:26

8 Ekim günü Borsa İstanbul’da yatırımcıları sevindiren sürpriz yükselişler yaşandı! Gıda, teknoloji, gayrimenkul ve maden gibi birçok sektörde dikkat çeken hisse senetleri günü kazançla kapattı. Özellikle enerji verimliliği ve dijitalleşme alanında faaliyet gösteren şirketler, yatırımcıların gözdesi olurken, sağlık ve ambalaj sektörlerinde de büyük artışlar görüldü.  İşte günün en çok yükselen hisseleri:

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1. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

1. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Etiler Gıda, %10 artış göstererek 34,10 TL seviyesine yükseldi. Şirketin özellikle son dönemde gıda ve perakende sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerden faydalandığı düşünülüyor.

2. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

2. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

Yalıtım ve inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olan Dinamik Isı, %9,99’luk artışla 17,40 TL’ye ulaştı. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapı malzemelerine olan talep, bu hissede yaşanan yükselişi tetiklemiş olabilir.

3. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

3. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

%9,99 oranında artışla 38,32 TL’ye yükselen İzmir Fırça, imalat sanayisindeki olumlu performansıyla dikkat çekti. Endüstriyel üretim alanında kullanılan fırça ve temizlik ürünlerine olan talebin artışı, şirketin hisse değerini yukarı çekti.

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Duran Doğan, %9,96’lık bir artışla 14,90 TL seviyesine ulaştı. Özellikle e-ticaret ve perakende sektörlerinde ambalaj ürünlerine olan yüksek talep, bu hisseye olan ilgiyi artırdı.

5. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

5. CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Maden sektöründe öne çıkan CVK Maden, %9,92 oranında artışla 288,00 TL seviyesine yükseldi. Değerli madenlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar ve doğal kaynaklara olan talebin artması, bu hisseye olan ilgiyi artırmış durumda.

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6. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

6. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe yer alan Avrasya GYO, %9,26’lık bir artışla 10,03 TL’ye yükseldi. Gayrimenkul yatırımları son dönemde yatırımcıların ilgisini çekerken, AVGYO da bu trendden olumlu etkilendi.

7. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. (LINK)

7. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. (LINK)

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Link Bilgisayar, %8,43 artışla 534,00 TL’ye çıktı. Yazılım ve teknoloji çözümlerine olan talep, dijitalleşme süreciyle birlikte artarken, bu hissedeki yükseliş yatırımcıların teknoloji alanındaki fırsatları değerlendirdiğini gösteriyor.

8. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TNZTP)

8. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TNZTP)

Sağlık ve eğitim sektöründe hizmet veren Tapdi Oksijen, %8,08 oranında artışla 54,85 TL’ye ulaştı. Pandemi sonrası sağlık hizmetlerine olan talebin devam etmesi, bu sektördeki şirketlerin hisse değerlerinde olumlu yansımalar yaratmaya devam ediyor.

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO)

9. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO)

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe bir diğer kazanan şirket DZGYO oldu. %7,82 artışla 9,38 TL seviyesine yükselen hisse, gayrimenkul sektöründeki iyileşmelerden fayda sağladı.

10. Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri A.Ş. (SAFKR)

10. Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri A.Ş. (SAFKR)

Soğutma ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Safkar, %7,19’luk bir artışla 53,70 TL seviyesine ulaştı. Özellikle soğuk hava depolama ve iklimlendirme çözümlerine olan talebin artması, bu hissedeki yükselişi destekledi.

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