8 – 14 Temmuz 2024 Onedio’nun Değerli Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!

Ya da neden ve nasıl kirlettiğini

Beklentilerini gerçeklerini isteklerini

Yeniden gözden geçir düşün daha önce

Düşünemediklerini, kendinden yaşadıklarından

Kaçışlarını YÜZLEŞ şimdi, tüm canınla ruhunla

Ve yap seçimlerini yeniden ve yenilen şimdi

Bu anla birlikte karar ver aldığın nefesi

Canını, ruhunu kim ve kimler ile paylaşacağını

Kiminle gülüp, kiminle ağlayıp, kime güveneceğini

SEÇ şimdi, canınla, kalbinle seveceklerini

Ruhunu ruhuyla bütünleştireceklerini, keşke, ama diye

Başlama şimdi bahanelere, gerçeğini keşfet belirle ve ilerle

Başkaları için değil kendin için yolculuğunda olduğun

Hayatını özel ve değerli olduğunu fark et ve fark ettiklerinle

Sar şimdi yaralarını, şifalan, iyileş, sev, sevil, güven ver, güvende ol

Yarına bırakmadan geçmişe saplanmadan gelecek endişesi ile

Canını, ruhunu yormadan

Sevgiyle ilerle, sağlığa, aşka, berekete, güzelliklere.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio