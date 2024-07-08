8 – 14 Temmuz 2024 Onedio’nun Değerli Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!
8 – 14 Temmuz 2024 Onedio’nun Değerli Okurları Gökyüzünden Mesajınız Var!
Hayat bir yolculuk TEN'den TİNE uzanan
Can ve RUH
Canı da ruhu da besleyen NEFES
Aldığınla verdiğin arasında geçirdiğin
Zaman acıların, olgunluğun, yanlışların
İsteklerin, arzuların, kişiliğin, yaptıklarınla
Seçimlerin ile şekillenen HAYATINI oluşturan
Yanına kalan, yarına kalan ve geçmişinle seni
SEN yapan her şeyi düşün şimdi.
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Canını da ruhunu da nasıl beslediğini
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