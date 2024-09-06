7 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Bir anda mutlu olup bir anda üzülebilir, beklenmedik duygu patlamaları ile kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. Bu durum özellikle ikili ilişkilerine ve aşk hayatına yansıyacaktır. Partnerine karşı bir soğuk bir sıcak tavırların ilişkinize zarar verebilir. Bunun yerine ne istediğini bilerek hareket etmelisin. Zira Merkür ile Uranüs arasındaki kare açının etkisi altındayken kendini güvence altına almak isteyebilirsin.

Duygusal güvenlik, ve sınırlarını kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. Bugün görüşeceğin insanları ve birlikte zaman geçireceğin kişileri iyi seçmelisin. Sana karşı anlayışlı olacak dostlar motivasyonunu arttırabilir. Aynı zamanda duygu patlamaları ve ruhsal bunalımdan çıkmana da yardımcı olacaklardır. Hatta bize soracak olursan, bugün güzel bir cumartesi kahvaltısı ve beraberinde keyifli dost sohbetleri en doğru seçim olacaktır.

Bütün bunların dışında, iş hayatında da güvenlik ihtiyacı hissedebilirsin. Mevcut düzenini koruyarak iş arkadaşlarınla arandaki sınırı çizmek her zamankinden çok daha önemli olabilir. Profesyonel hayatın ile duygularını keskin bir çizgi ile ayırabilirsin. Bu sayede başarını ve istikrarını koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...