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7 Ekim'de Piyasalarda Neler Oluyor? Borsa, Döviz ve Altın Fiyatları Üzerine Son Durum

etiket 7 Ekim'de Piyasalarda Neler Oluyor? Borsa, Döviz ve Altın Fiyatları Üzerine Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:20

Haftanın ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yapan piyasalarda, özellikle brent petrol ve altın fiyatlarında dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. İşte günün öne çıkan finansal verileri:

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe %0,66 oranında değer kaybederek 9.049,37 seviyesinde giriş yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe %0,66 oranında değer kaybederek 9.049,37 seviyesinde giriş yaptı.

Özellikle son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler, faiz artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, borsadaki volatilitenin artmasına yol açıyor.

Sektör endeksleri haftaya farklı yönlerde hareketle başladı.

Sektör endeksleri haftaya farklı yönlerde hareketle başladı.

Metal eşya sanayi endeksi %1,68 oranında artarak haftanın en çok kazandıran sektörü oldu.  Öte yandan spor endeksi %1,57 oranında gerileyerek haftanın en çok düşen sektörü oldu.

Döviz piyasalarında sakinlik geçici mi?

Döviz piyasalarında sakinlik geçici mi?

Döviz piyasaları yeni haftaya sakin başladı. Dolar/TL 34,2566 seviyesinde sabit kalırken, Euro/TL %0,04'lük çok hafif bir artışla 37,6296'ya yükseldi. Son haftalarda döviz kurlarındaki yükseliş duraksamış gibi görünse de, bu durgunluk kısa vadeli olabilir.

Altın fiyatları haftaya düşüş eğiliminde başladı.

Altın fiyatları haftaya düşüş eğiliminde başladı.

Gram altın şu anda 2.912 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 4.771 TL, Cumhuriyet altını ise 19.865 TL seviyesinde.

Haftanın son işlem günü olan Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Haftanın son işlem günü olan Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı da %0,48 oranında değer kaybederek 2.640 dolar seviyesine geriledi.

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