7 Ekim'de Piyasalarda Neler Oluyor? Borsa, Döviz ve Altın Fiyatları Üzerine Son Durum
7 Ekim'de Piyasalarda Neler Oluyor? Borsa, Döviz ve Altın Fiyatları Üzerine Son Durum
Haftanın ilk işlem gününe hızlı bir başlangıç yapan piyasalarda, özellikle brent petrol ve altın fiyatlarında dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. İşte günün öne çıkan finansal verileri:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe %0,66 oranında değer kaybederek 9.049,37 seviyesinde giriş yaptı.
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