7 Ağustos Borsa Gününde Hangi Hisseler Parlıyor? İşte Yükselen 10 Hisse ile Yatırım Stratejinizi Güçlendirin
7 Ağustos Borsa Gününde Hangi Hisseler Parlıyor? İşte Yükselen 10 Hisse ile Yatırım Stratejinizi Güçlendirin
7 Ağustos Çarşamba günü, borsada yatırımcılar için heyecan verici bir gün oldu. Hareketli saatler yaşanırken, bazı hisseler diğerlerinden daha fazla parladı. Buyurun, birlikte bakalım.
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1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)
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2. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)
3. EMINIS Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)
4. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR)
5. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
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