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7 Ağustos Borsa Gününde Hangi Hisseler Parlıyor? İşte Yükselen 10 Hisse ile Yatırım Stratejinizi Güçlendirin

etiket 7 Ağustos Borsa Gününde Hangi Hisseler Parlıyor? İşte Yükselen 10 Hisse ile Yatırım Stratejinizi Güçlendirin

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 23:37

7 Ağustos Çarşamba günü, borsada yatırımcılar için heyecan verici bir gün oldu. Hareketli saatler yaşanırken, bazı hisseler diğerlerinden daha fazla parladı. Buyurun, birlikte bakalım.

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1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

1. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Yayla Enerji, enerji üretimi, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren dinamik bir şirket. Hisse fiyatları 17,38 TL seviyesinde ve son dönemde %10 artış göstermiş durumda. Şirket, sürdürülebilir enerji projeleriyle dikkat çekiyor ve büyüme potansiyeli yüksek.

2. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

2. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. hisseleri, bugün %10 oranında değer kazanarak 10,30 TL'ye yükseldi. Bu yükselişle birlikte şirket, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

3. EMINIS Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

3. EMINIS Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

Bugün %9,98 oranında artışla 372,00 TL seviyesine ulaştı. Ambalaj sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkan EMINIS, son dönemdeki performansıyla borsada dikkatleri üzerine çekiyor.

4. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR)

4. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), bugün %9,96 oranında artışla 2,53 TL'ye ulaştı. Bordo-mavili ekibin başarısı sadece sahada değil, borsada da hissediliyor. Kulübün mali stratejileri ve sportif performansı, yatırımcıları heyecanlandırıyor.

5. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

5. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), bugün %9,95 oranında artışla 42,20 TL seviyesine ulaştı. Tasarruf finansman sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan KTLEV, yatırımcıların gözdesi haline geliyor.

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6. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

6. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO), son zamanlarda %9,95 oranında artışla 14,37 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcıların gözdesi haline gelen MTRYO, bu yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

7. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

7. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

Borsa dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Hisse senedi, %9,95'lik etkileyici bir artışla 24,76 TL seviyesine ulaştı.

8. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM)

8. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM)

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM), borsa dünyasında büyük bir çıkış yakaladı. Şirketin hisseleri, %9,94 'lük etkileyici bir artışla 20,68 TL seviyesine ulaştı.

9. Ege Gübre Sanayi (EGGUB)

9. Ege Gübre Sanayi (EGGUB)

Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB), borsa piyasalarında adeta yıldız gibi parlıyor! Şirketin hisseleri, muazzam bir yükseliş göstererek %9,93 lük dev bir artışla 58,10 TL'ye ulaştı.

10. Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)

10. Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN)

Şirketin hisse senedi, %9,92 'lik etkileyici bir artışla 111,90 TL seviyesine yükseldi. Bu büyük yükseliş, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin ilgisini çekti.

TLMAN’ın bu olağanüstü artışı, yalnızca finansal performansı ile değil, aynı zamanda şirketin stratejik gelişmeleriyle de ilişkili. 1 Ağustos 2024 tarihinde, Trabzon Liman İşletmeciliği tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin yeni iş ilişkileri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bu yeni gelişmeler, piyasa beklentilerini şekillendirmiş ve hisse senedi üzerindeki etkisini göstermiştir.

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