6 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eski defterleri kapatabilirsin. Hayatında yeni bir dönemi başlatacak büyük ve anlamlı olaylar yaşayabilirsin. Bu sırada kendini de yenilenmiş ve bambaşka hissedebilirsin. Adeta yeni bir kişi olduğunu düşünmeni sağlayacak bu köklü değişim sırasında sıfatların da değişebilir.

Görünen o ki Terazi burçları için bugün eş olma, anne olma, sevgili olma, patron ya da yönetici olma vakti. Statünü değiştirecek ve sana yeni sorumluluklar getirecek olan bugünlerin tadını çıkarmalısın. Aynı zamanda heyecanını korumalı, uzun vadeli hedefler yapmayı da düşünmelisin.

Geçmişi ardında bırakırken hayatındaki boşlukları da doldur! Neyinin eksik olduğunu hissediyorsan, almaya hazır ol. Çünkü başaracağını biliyoruz. Hırsların ve değişim heyecanın uyandı bir kere... Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...