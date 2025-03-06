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Müjde Uzman'ın Uçuş Modundan Demet Özdemir'in Yolculuk Pozuna 6 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Müjde Uzman'ın Uçuş Modundan Demet Özdemir'in Yolculuk Pozuna 6 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 00:51

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Alp Nevruz

1. Alp Nevruz

2. Melisa Döngel

2. Melisa Döngel

3. Danla Bilic

3. Danla Bilic

4. Serkay Tütüncü

4. Serkay Tütüncü

5. Berfu Yenenler

5. Berfu Yenenler
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6. Denet Akalın

6. Denet Akalın

7. Aleyna Kayacıoğlu

7. Aleyna Kayacıoğlu

8. Mert Ramazan Demir

8. Mert Ramazan Demir

9. Zeynep Bastık

9. Zeynep Bastık

10. Miray Daner

10. Miray Daner
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11. Meriç Aral

11. Meriç Aral

12. Selin Şekerci

12. Selin Şekerci

13. Ersin Arıcı

13. Ersin Arıcı

14. Demet Özdemir

14. Demet Özdemir

15. Müjde Uzman

15. Müjde Uzman
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16. Aleyna Tilki

16. Aleyna Tilki

17. Fahriye Evcen

17. Fahriye Evcen
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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