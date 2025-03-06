Müjde Uzman'ın Uçuş Modundan Demet Özdemir'in Yolculuk Pozuna 6 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Müjde Uzman'ın Uçuş Modundan Demet Özdemir'in Yolculuk Pozuna 6 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Alp Nevruz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Melisa Döngel
3. Danla Bilic
4. Serkay Tütüncü
5. Berfu Yenenler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Denet Akalın
7. Aleyna Kayacıoğlu
8. Mert Ramazan Demir
9. Zeynep Bastık
10. Miray Daner
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Meriç Aral
12. Selin Şekerci
13. Ersin Arıcı
14. Demet Özdemir
15. Müjde Uzman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Aleyna Tilki
17. Fahriye Evcen
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın