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6 Eylül Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100’de Düşüş: Dolar ve Euro Kurlarında Son Durum

etiket 6 Eylül Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100’de Düşüş: Dolar ve Euro Kurlarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 18:24

Bugün, 6 Eylül'de, haftanın son işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.

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Bugün Borsa İstanbul’da satış baskısı hissedildi.

Bugün Borsa İstanbul’da satış baskısı hissedildi.

BIST 100 endeksi, günü %0,56 düşüşle 9.880,94 puandan kapatırken, BIST 30 endeksi de %0,52 değer kaybıyla 10.450,12 puana geriledi.

Döviz kurları da hafif dalgalanmalar yaşadı.

Döviz kurları da hafif dalgalanmalar yaşadı.

Dolar/TL paritesi, %0,16 artışla 34,0022 seviyesine yükselirken, euro/TL %0,05 düşerek 37,7947 oldu. Euro/dolar ise %0,01'lik küçük bir artışla 1,1112 seviyesine sabitlendi.

Faiz oranlarında ise gün içerisinde önemli bir değişim yaşanmadı.

Faiz oranlarında ise gün içerisinde önemli bir değişim yaşanmadı.

Faiz oranları, gün içindeki hareketin sınırlı kalmasıyla %42,37 seviyesinde sabit kaldı.

Altın piyasasında, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından satış baskısı yaşandı.

Altın piyasasında, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından satış baskısı yaşandı.

Altın/Ons fiyatı, %0,3 düşerek 2.509,19 seviyesine geriledi.

Altının gram fiyatı ise yatay seyretti. Gram altın için alış fiyatı 2.739,75 TL, satış fiyatı ise 2.740,13 TL seviyesinde.

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