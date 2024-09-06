6 Eylül Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100’de Düşüş: Dolar ve Euro Kurlarında Son Durum
6 Eylül Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100’de Düşüş: Dolar ve Euro Kurlarında Son Durum
Bugün, 6 Eylül'de, haftanın son işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.
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Bugün Borsa İstanbul’da satış baskısı hissedildi.
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