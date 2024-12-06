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6 Aralık' ta Borsada Tat ve Yatırım Buluştu: Gıda ve Gayrimenkul Sektörleri Zirvede!

etiket 6 Aralık' ta Borsada Tat ve Yatırım Buluştu: Gıda ve Gayrimenkul Sektörleri Zirvede!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 18:13

Borsa İstanbul’da 6 Aralık günü yine hareketli geçti! Birçok sektörün dikkat çeken hisseleri, yükseliş trendiyle yatırımcılarına kazandırdı. Gıda, gayrimenkul, finans ve sanayi sektörlerinden şirketler bugün ön plana çıktı. İşte 6 Aralık’ın en çok yükselen hisseleri ve detayları:

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1. Doğan Burda (DOBUR)

1. Doğan Burda (DOBUR)

Dergi yayıncılığı ve pazarlama sektörünün güçlü temsilcisi Doğan Burda, hisse fiyatını %9,98 artırarak 230,40 TL seviyesine ulaştı. Bu güçlü yükseliş, yıl sonu hedeflerini revize etmeleri ve dijital platformlara yönelik yatırımlarından kaynaklanıyor.

2. Ufuk Yatırım (UFUK)

2. Ufuk Yatırım (UFUK)

Ufuk Yatırım, %9,98’lik artışla 578,50 TL'ye yükseldi. Özellikle yeni projeleri ve gayrimenkul sektöründeki olumlu hava, bu ivmeye destek verdi. Şirketin 2025 hedefleri de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor​.

3. Ensari Deri (ENSRİ)

3. Ensari Deri (ENSRİ)

Ensari Deri hisseleri, %9,97 yükselerek 21,28 TL oldu. Şirketin Avrupa pazarında büyüyen ihracat ağı ve Ar-Ge yatırımları, yükselişi destekliyor​.

4. Uşak Seramik (USAK)

4. Uşak Seramik (USAK)

Seramik sektörünün öncü isimlerinden USAK, bugün %9,92 değer kazanarak 12,30 TL seviyesine yükseldi.

5. Selçuk Gıda (SELGD)

5. Selçuk Gıda (SELGD)

Gıda sektörünün dikkat çeken isimlerinden Selçuk Gıda, bugün %9,92 artışla 53,75 TL’ye ulaştı.

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6. İhlas Holding (İHLAS)

6. İhlas Holding (İHLAS)

İhlas Holding, bugün %9,89 artışla 3,89 TL’ye ulaştı. Holdingin inşaat, medya ve enerji sektörlerinde genişleyen yatırımları, yükselişi destekliyor.

7. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)

7. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)

QNB Finansal Kiralama, %9,80’lik artışla 99,70 TL oldu. Leasing sektöründeki büyüme fırsatları, şirketin piyasa değerini artırıyor.

8. İhlas Ev Aletleri (İHEVA)

8. İhlas Ev Aletleri (İHEVA)

İhlas Ev Aletleri hisseleri, %9,69 artarak 3,17 TL seviyesine ulaştı. Şirketin yeni ürün gamıyla tüketici ilgisini artırdığı belirtiliyor.

9. Europen Endüstri (EUREN)

9. Europen Endüstri (EUREN)

Europen Endüstri hisseleri, %8,31 artışla 4,56 TL oldu. Şirketin sermaye artırımı ve ihracat başarısı, pozitif bir ivme sağladı​.

10. Durukan Şekerleme (DURKN)

10. Durukan Şekerleme (DURKN)

Tatlı bir yükseliş! Şekerleme sektörünün tanınan ismi Durukan Şekerleme, bugün %8,37 artışla 15,79 TL fiyatına ulaştı. Tatlı sever yatırımcılar için oldukça kazançlı bir gün!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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