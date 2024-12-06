6 Aralık' ta Borsada Tat ve Yatırım Buluştu: Gıda ve Gayrimenkul Sektörleri Zirvede!

Borsa İstanbul’da 6 Aralık günü yine hareketli geçti! Birçok sektörün dikkat çeken hisseleri, yükseliş trendiyle yatırımcılarına kazandırdı. Gıda, gayrimenkul, finans ve sanayi sektörlerinden şirketler bugün ön plana çıktı. İşte 6 Aralık’ın en çok yükselen hisseleri ve detayları: