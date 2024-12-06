6 Aralık' ta Borsada Tat ve Yatırım Buluştu: Gıda ve Gayrimenkul Sektörleri Zirvede!
6 Aralık' ta Borsada Tat ve Yatırım Buluştu: Gıda ve Gayrimenkul Sektörleri Zirvede!
Borsa İstanbul’da 6 Aralık günü yine hareketli geçti! Birçok sektörün dikkat çeken hisseleri, yükseliş trendiyle yatırımcılarına kazandırdı. Gıda, gayrimenkul, finans ve sanayi sektörlerinden şirketler bugün ön plana çıktı. İşte 6 Aralık’ın en çok yükselen hisseleri ve detayları:
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1. Doğan Burda (DOBUR)
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2. Ufuk Yatırım (UFUK)
3. Ensari Deri (ENSRİ)
4. Uşak Seramik (USAK)
5. Selçuk Gıda (SELGD)
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6. İhlas Holding (İHLAS)
7. QNB Finansal Kiralama (QNBFK)
8. İhlas Ev Aletleri (İHEVA)
9. Europen Endüstri (EUREN)
10. Durukan Şekerleme (DURKN)
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