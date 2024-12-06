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6 Aralık’ta Borsa İstanbul Zirveye Çıkıyor, Altın Fiyatları Geriliyor

etiket 6 Aralık’ta Borsa İstanbul Zirveye Çıkıyor, Altın Fiyatları Geriliyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 18:13

Haftanın son işlem gününe hem Borsa İstanbul’da hem de döviz ve altın piyasalarında hareketli bir başlangıç yapıldı. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve iç piyasalardaki dinamikler, yatırımcıların radarında. İşte Borsa İstanbul, döviz, altın ve petrol piyasalarındaki önemli gelişmeler:

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BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve %1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve %1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı.

Gün içi en yüksek 10.073,33 seviyesini gördü. Dünkü %0,50’lik artışın ardından endeks, yükseliş ivmesini koruyor.

Sektörler bazında bankacılık endeksi %3,41, holding endeksi ise %1 değer kazandı.

Sektörler bazında bankacılık endeksi %3,41, holding endeksi ise %1 değer kazandı.

Finansal kiralama ve faktoring sektörü %4,78 ile en çok kazandıran olurken, spor sektörü %1,46 kayıpla tek değer kaybeden sektör olarak dikkat çekti.

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL 34,8007 seviyesinde %0,25 artarken, Euro/TL 36,8701 seviyesinde %0,10 artış gösterdi. Euro/dolar paritesi ise %0,10 düşüşle 1,0575 seviyesinden işlem görüyor.

Altın piyasasında, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle hareketlilik yaşandı.

Altın piyasasında, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle hareketlilik yaşandı.

Kasım ayında 227 bin kişilik artış gösteren tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı %4,2’ye yükseldi.

Bu gelişmeler sonrası ons altın, %0,32 artışla 2.640 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu gelişmeler sonrası ons altın, %0,32 artışla 2.640 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 2.953 TL, çeyrek altın 4.835 TL’den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 20.018 TL alış ve 20.320 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları düşüyor.

Günün ilk saatlerinde %1,46 değer kaybeden Brent petrol, 71,04 dolar seviyesine geriledi.

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