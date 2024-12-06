6 Aralık’ta Borsa İstanbul Zirveye Çıkıyor, Altın Fiyatları Geriliyor

Haftanın son işlem gününe hem Borsa İstanbul’da hem de döviz ve altın piyasalarında hareketli bir başlangıç yapıldı. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve iç piyasalardaki dinamikler, yatırımcıların radarında. İşte Borsa İstanbul, döviz, altın ve petrol piyasalarındaki önemli gelişmeler: