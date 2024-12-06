6 Aralık’ta Borsa İstanbul Zirveye Çıkıyor, Altın Fiyatları Geriliyor
6 Aralık’ta Borsa İstanbul Zirveye Çıkıyor, Altın Fiyatları Geriliyor
Haftanın son işlem gününe hem Borsa İstanbul’da hem de döviz ve altın piyasalarında hareketli bir başlangıç yapıldı. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri ve iç piyasalardaki dinamikler, yatırımcıların radarında. İşte Borsa İstanbul, döviz, altın ve petrol piyasalarındaki önemli gelişmeler:
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BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve %1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı.
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Sektörler bazında bankacılık endeksi %3,41, holding endeksi ise %1 değer kazandı.
Döviz piyasasında hareketlilik devam ediyor.
Altın piyasasında, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle hareketlilik yaşandı.
Bu gelişmeler sonrası ons altın, %0,32 artışla 2.640 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları düşüyor.
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