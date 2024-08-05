6 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün duygusal anlamda çokça bonkör olacaksın. Sevgini hissettirecek, sevdiklerinle zaman geçirmek isteyecek ve ilişkilerini güçlendireceksin. Özellikle kardeşlerin, varsa çocukların ya da kuzenlerin ile zaman geçirmek isteyebilirsin. Bu dönemde birlikte uzun zamandır yapmadığınız şeyleri yapmalısınız. Geçmişe dair tartışmalara son vermeli, aranızdaki sorunları çözmek için gerekirse uzun uzun konuşmalısınız... Belki birlikte birkaç günlük bir tatil de planlayabilirsiniz.

Bu sevgi dolu halinden partnerin de nasibini alacak. Romantik yaklaşımın ve flörtöz tavrın onun çok hoşuna gidecek. Belki ona özel bir akşam yemeği hazırlayabilir, baş başa romantik bir gece organize edebilirsin. Sanıyoruz ilişkinde biraz elini taşın altına koymanın zamanın geldi.

Son olarak iş hayatına değinelim. Yoğun duygular içerisinde olduğunu bugün, iş hayatında da hislerinle hareket edebilirsin. Yanlış olduğunu hissettiğin anlaşmalara imza atmaktan kaçınmalısın. Kâr getireceğine inandığın konularda bile karar vermeden önce kalbinin sesini dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...