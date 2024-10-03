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5 Yılda Balık Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Balık Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

etiket 5 Yılda Balık Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Balık Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 14:01

Balık sezonu açılır açılmaz herkes tezgahlara koşuyor. Balık yemeyi seviyorsanız fiyatlarını da yakında takip ediyorsunuzdur. Gelin 5 senede balık fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım...

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Balık sevenlerin bayıldığı zamanlar sonunda geldi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar tezgahlarda yerlerini aldı. Balık sevenler de hemen tezgahlara koştu. Peki 5 yılda balık fiyatları sizce ne kadar değişmiş olabilir?

Herkesin favorisi hamsiyle başlayalım mı?

Herkesin favorisi hamsiyle başlayalım mı?

Balık fiyatları ilden ile değişebiliyor. Mesela hamsi 2019 yılında İstanbul'da 25 TL'ymiş. Karadeniz'de ise fiyatı biraz daha ucuzmuş. 2019 yılında Karadeniz'de 10-15 liraya hamsi bulmak mümkün. Bugün hamsi almak isterseniz ise 100-150 TL cebinizden çıkıyor.

Sırada istavrit var.

Sırada istavrit var.

İstavrit, hamsiden sonra en çok tüketilen balıklardan. İstanbul'da istavrit 5 yıl önce 25 liradan satılmaya başlanmış. Birkaç hafta geçince ise 15-20 liralara kadar düşmüş. 2024 yılında istavritin fiyatı ise halde 130 lira civarında. Piyasada ise 200 lira civarında istavrit bulmak mümkün.

Sardalya da çok tercih edilen balıklardan.

Sardalya da çok tercih edilen balıklardan.

2019 yılında sardalyanın fiyatı ortalama 40 liraymış. Balık arttıkça ise fiyatı 15 liralara kadar düşmüş. Şu an sardalyanın fiyatı ortalama 100 lira civarında.  Ama 80 liraya da tezgahlarda bulabilmek mümkün.

Büyük balık yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan uskumrunun fiyatına da bakalım mı?

Büyük balık yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan uskumrunun fiyatına da bakalım mı?

Uskumrunun fiyatı 2019 yılında ilk olarak 65 liradan açılmış. Ama daha sonraları fiyatı 30 liralara kadar düşmüş. Bugün uskumru yemek isteseniz cebinizden çıkacak para ise ortalama 150 lira.

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Lüfer, fırında enfes olan balıklardan.

Lüfer, fırında enfes olan balıklardan.

2019 yılından bu yana lüferin fiyatı çok değişmiş elbette. Lüfer 2019 yılında 110 liraya satılıyormuş. Ama fiyatının 80 liraya kadar gerilediği olmuş. Şimdi ise epey pahalanan lüferin kilosu 400 lira civarında.

Alabalık aslında çok tercih edilen bir balık değil ama sevenleri için onun da fiyatına bakalım...

Alabalık aslında çok tercih edilen bir balık değil ama sevenleri için onun da fiyatına bakalım...

2019 yılında alabalık fiyatları oldukça düşükmüş. Tane olarak satılan alabalığın 2019 fiyatı 30 lira. 2024 yılında ise yine adet fiyatı olarak verilen alabalığın tanesi 100 TL.

Izgara balıklardan olan çipuranın fiyatına da bakalım mı?

Izgara balıklardan olan çipuranın fiyatına da bakalım mı?

Çipura 2019 yılında 25-30 lira civarındaymış. Şimdilerde ise çipura almak için en az 200 lira ödeyeceğinizi söyleyelim. Tabii bu ilden ile değişebiliyor. Yani bir yerde 200 liraya bulabileceğiniz çipurayı başka yerlerde 250 liraya görebilirsiniz.

Barbun da lezzetli balıklardan.

Barbun da lezzetli balıklardan.

Barbun seviyorsanız 2019 yılı fiyatını söyleyerek başlayalım. 2019 yılında 1 kg barbun alırken cebinizden 25-30 lira çıkıyormuş. 2024 yılında ise fiyat biraz daha fazla elbette, barbun yemek için 150-200 lira arasında ödemeniz gerekiyor.

Mezgit, genelde kızartma yapılarak yenen balıklardan.

Mezgit, genelde kızartma yapılarak yenen balıklardan.

Yanında yeşil salata ile enfes bir lezzete ulaşan mezgiti 2019 yılında almak için 70 lira ödemeniz gerekiyordu. Hatta balık bollaştığında kilosu 40 liraya kadar düşmüş. 2024 yılına geldiğimizde ise 1 kilo mezgit almak için 150 lira ödemeniz gerekiyor.

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Levrek, fırında yapılan en güzel balıklardan.

Levrek, fırında yapılan en güzel balıklardan.

2019 yılında 35 lira civarında olan levreğin 2024 yılı fiyatı ise 200 lira civarında. Tabii fiyatlar tezgahtan tezgaha değişebiliyor. Yani levreği bir tezgahtan 150 liraya alabilirsiniz, başka bir tezgahta ise 250 liraya levreğe rastlayabilirsiniz.

Ve en çok tercih edilen balığımıza geldik. Sevmeyeni olmayan balık palamutun fiyat değişimi şöyle:

Ve en çok tercih edilen balığımıza geldik. Sevmeyeni olmayan balık palamutun fiyat değişimi şöyle:

Palamut taneyle satılan bir balık. 2019 yılında palamutun tanesi 60 lira civarındaymış. Daha sonra 20 liralara kadar düşmüş. 2024 yılında palamut 200-250 liralarla sezonu açsa da fiyatı 100 liralara kadar indi. Hatta bolluğa bakılırsa daha da düşmesi bekleniyor.

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