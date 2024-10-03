5 Yılda Balık Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Balık Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
5 Yılda Balık Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Balık Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
Balık sezonu açılır açılmaz herkes tezgahlara koşuyor. Balık yemeyi seviyorsanız fiyatlarını da yakında takip ediyorsunuzdur. Gelin 5 senede balık fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım...
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Balık sevenlerin bayıldığı zamanlar sonunda geldi.
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Herkesin favorisi hamsiyle başlayalım mı?
Sırada istavrit var.
Sardalya da çok tercih edilen balıklardan.
Büyük balık yemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan uskumrunun fiyatına da bakalım mı?
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Lüfer, fırında enfes olan balıklardan.
Alabalık aslında çok tercih edilen bir balık değil ama sevenleri için onun da fiyatına bakalım...
Izgara balıklardan olan çipuranın fiyatına da bakalım mı?
Barbun da lezzetli balıklardan.
Mezgit, genelde kızartma yapılarak yenen balıklardan.
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