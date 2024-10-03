5 Yılda Balık Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Balık Fiyatlarının 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

Palamut taneyle satılan bir balık. 2019 yılında palamutun tanesi 60 lira civarındaymış. Daha sonra 20 liralara kadar düşmüş. 2024 yılında palamut 200-250 liralarla sezonu açsa da fiyatı 100 liralara kadar indi. Hatta bolluğa bakılırsa daha da düşmesi bekleniyor.