5 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün düşünce ve fikirlerini paylaşarak çevrendeki insanlara ilham verebilirsin. Sevdiklerinin içinde bulundukları zorlu durumlar karşısında pratik ve etkili çözümler üretebilirsin. Bugün resmen bir kurtarıcı ve şifacı rolü üstlenmişsin. Merkür ile Plüton açılanmasının yarattığı bu etki adeta gerçek seni ortaya çıkarıyor. Bu sayede yakın çevrendeki insanlar sözlerinin eleştiri maksatlı değil, yol gösterici uyarılar niteliğinde olduğunu fark edebilir. Bu fırsatı kaçırma, kendini ifade ederek duygularını açığa çıkarki herkes gerçek seni görsün.

Gelelim romantik ilişkine! Aşk hayatında da benzer bir iyileştirici güçle hareket edebilirsin. Bu sayede aşk hayatında kendin gibi olabilir, huzur bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...