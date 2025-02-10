5 Soruda Adana Demirspor’un Cezası Ne Olacak?
5 Soruda Adana Demirspor’un Cezası Ne Olacak?
Adana Demirspor, hakem kararını protesto etmek amacıyla Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda sahadan çekildi. Bu durum hukuken ne anlama geliyor?
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Aslında, her sezon Türk futbol kamuoyunun en az iki kez tartıştığı konulardan biri “müsabakadan çekilme” iması veya gerçekten müsabakadan çekilmesi.
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