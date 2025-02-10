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5 Soruda Adana Demirspor’un Cezası Ne Olacak?

etiket 5 Soruda Adana Demirspor’un Cezası Ne Olacak?

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
10.02.2025 - 22:37

Adana Demirspor, hakem kararını protesto etmek amacıyla Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda sahadan çekildi. Bu durum hukuken ne anlama geliyor?

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Aslında, her sezon Türk futbol kamuoyunun en az iki kez tartıştığı konulardan biri “müsabakadan çekilme” iması veya gerçekten müsabakadan çekilmesi.

Aslında, her sezon Türk futbol kamuoyunun en az iki kez tartıştığı konulardan biri “müsabakadan çekilme” iması veya gerçekten müsabakadan çekilmesi.

1) Bir takımın müsabakadan çekilmesi ne demek?

Galatasaray-Adana Demirspor maçında “usulüne uygun şekilde başlamış bir müsabaka”nın terk edilmesi söz konusu.

2) Bu tip durumlarda yasal dayanak nedir?

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’dır. (Madde 24)

3) Peki Adana Demirspor’un cezası ne olacak?

Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca başlamış müsabakayı terk eden takım hakkında önce hükmen mağlubiyet cezası verilir. Ardından, müsabakadan çekilen takımın zaten mevcut olan puanlarından 3 puan silinir.

4) Galatasaray bir tazminat talep edebilir mi?

Futbol Müsabaka Talimatı, böyle durumlarda maçı terk eden kulübün hakem masraflarını, Galatasaray Spor Kulübü’nün zararlarını ve diğer masrafları ödemesi için bir tazminata hükmeder.

Adana Demirspor, TFF tarafından hükmedilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak.

5) Kulüplerin bu tepkileri hakem kararlarının adaletini sağlar mı?

Hayır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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