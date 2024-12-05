5 Aralık Ekonomi Gündemi: Altın Zirvede mi? Borsa ve Döviz Ne Diyor?
5 Aralık Ekonomi Gündemi: Altın Zirvede mi? Borsa ve Döviz Ne Diyor?
Ekonomi gündemi yatırımcıları yakından ilgilendiren hareketliliklerle dolu! Borsa İstanbul’da sektör bazlı kazançlar ve kayıplar ön plana çıkarken, döviz kurlarındaki değişimler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Özellikle döviz cephesinde Euro’nun güçlü yükselişi ve altının son günlerdeki istikrarlı duruşu yatırımcıların radarında.
İşte 5 Aralık piyasa güncesinde öne çıkan rakamlar ve detaylar!
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Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, günü 9.926,96 puanla %0,41’lik bir artış ile kapattı.
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Gıda ve içecek sektörü %1 kazançla endekse en çok katkı sağlayan sektör oldu.
Döviz tarafında ise hareketlilik devam ediyor.
Altın piyasasında da dün yaşanan yükselişin ardından yatay bir seyir görülüyor.
Bugün ise ons altın 2.644,79 TL'den işlem görüyor.
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Brent petrol, %0,48 artışla 72,66 dolara ulaştı.
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