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5 Aralık Ekonomi Gündemi: Altın Zirvede mi? Borsa ve Döviz Ne Diyor?

etiket 5 Aralık Ekonomi Gündemi: Altın Zirvede mi? Borsa ve Döviz Ne Diyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 18:21

Ekonomi gündemi yatırımcıları yakından ilgilendiren hareketliliklerle dolu! Borsa İstanbul’da sektör bazlı kazançlar ve kayıplar ön plana çıkarken, döviz kurlarındaki değişimler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Özellikle döviz cephesinde Euro’nun güçlü yükselişi ve altının son günlerdeki istikrarlı duruşu yatırımcıların radarında. 

İşte 5 Aralık piyasa güncesinde öne çıkan rakamlar ve detaylar!

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Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, günü 9.926,96 puanla %0,41’lik bir artış ile kapattı.

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, günü 9.926,96 puanla %0,41’lik bir artış ile kapattı.

Dün ise BIST 100, %0,60’lık bir yükselişle 9.886,05 puandan günü tamamlamış, bankacılık ve sanayi hisselerindeki hareketlilikle alıcılı bir seyir izlemişti.

Gıda ve içecek sektörü %1 kazançla endekse en çok katkı sağlayan sektör oldu.

Gıda ve içecek sektörü %1 kazançla endekse en çok katkı sağlayan sektör oldu.

Buna karşılık, iletişim sektörü %2,06 değer kaybıyla en çok düşüş yaşayan sektör olarak dikkat çekti.

Döviz tarafında ise hareketlilik devam ediyor.

Döviz tarafında ise hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL 34,7089 seviyesine hafif bir düşüşle gerilerken, Euro/TL 36,8353 ile güçlü bir yükseliş yaşadı %0,78. Dolar-Euro paritesi ise 1,0583 ile Euro’nun dolar karşısında daha fazla güçlendiğini gösterdi.

Altın piyasasında da dün yaşanan yükselişin ardından yatay bir seyir görülüyor.

Altın piyasasında da dün yaşanan yükselişin ardından yatay bir seyir görülüyor.

Gram altın, ons fiyatındaki artışa paralel olarak dünü %0,3’lük kazançla 2.959 TL’den kapatmıştı.

Bugün ise ons altın 2.644,79 TL'den işlem görüyor.

Bugün ise ons altın 2.644,79 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 4.734,15 TL, satış fiyatı ise 4.838,49 TL'dir. Cumhuriyet altını 19.294,79 TL'den satılıyor.

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Brent petrol, %0,48 artışla 72,66 dolara ulaştı.

Brent petrol, %0,48 artışla 72,66 dolara ulaştı.

Türkiye’deki faiz oranı ise 41,61 seviyesinde sabit, ancak piyasalarda artan borçlanma maliyetleri dikkat çekiyor.

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