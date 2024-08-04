5 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgi Terazi, bugün iç dünyanın derinlerine inmelisin... Retro ile birlikte karışan duygularını ve kendini anlamaya çalışmalısın. Hayatının seyrini değiştirmek isteyen kararları almadan önce uzun süre düşünmeli, acele etmemelisin. Denge sağlamak isterken, dengeyi bozabilecek Merkür'ün etkisi altında.

Özellikle de iş hayatında, ne istediğini bilerek hareket etmelisin. Maddi kaygılar ya da yükselme arzusuyla hareket etmemelisin. İç sesini dinleyerek gerçekten ihtiyacın olanı bulmalısın. Böylece kariyerini olması gerektiği gibi yönlendirerek başarıyı elde edebilirsin. Burada önemli olanın yalnızca başarı elde etmek değil, istediğine ulaşmanın da önemli olduğunu unutma. Çünkü mutluluk için ulaştığın nokta seni memnun etmeli.

Benzer bir durum aşk hayatında da söz konusu olacak. Duygularına kapıl, aşkın tadını çıkar ve ilişki düzene oturtmaya çalışmak yerine düzene uyum sağla... Unutma her ikisinin farklı bir dinamiği ve süreci var. Ona sahip olmanın keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...