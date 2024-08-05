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5 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum: Dolar Yükseldi, Borsa Çalkalandı

etiket 5 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum: Dolar Yükseldi, Borsa Çalkalandı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:20

Bugün piyasalar adeta bir hareketlilik içinde. Yatırım yapmayı sevenler için oldukça önemli ve dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İşte 5 Ağustos 2024 tarihinde borsa, dolar ve altın cephesinde yaşanan son gelişmeler:

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Dolar, haftanın başında göz kamaştırıcı bir performans sergiliyor.

Dolar/TL kuru, %0,53 artışla 33,3982 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artması ve iç piyasalardaki dalgalanmalar, bu yükselişi tetikledi. Yatırımcıların dolara yönelmesi, kurdaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Euro/TL ise %1,2 artışla 36,6803 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise %1,2 artışla 36,6803 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve Avrupa ekonomisindeki toparlanma sinyalleri, euro'nun TL karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Altın cephesinde ise farklı bir tablo var.

Altın cephesinde ise farklı bir tablo var.

Son günlerde altının ons fiyatı 2.398,35 dolara geriledi ve %1,83 oranında bir değer kaybı yaşandı. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya tam anlamıyla fırtınalı bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftaya tam anlamıyla fırtınalı bir başlangıç yaptı.

Endeks, haftanın ilk işlem gününe %6'lık sert bir düşüşle 9.769 puandan başladı. Ve bu düşüşün ardından, endekse bağlı devre kesici uygulandı. Yani işlem durduruldu!

Ancak, bu kısa süreli duraksama borsa üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmaya yetmedi.

Ancak, bu kısa süreli duraksama borsa üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmaya yetmedi.

İşlemler yeniden başladığında BIST 100’deki gerileme %7,07'yi buldu. İkinci kez devre kesici uygulandı ve borsa adeta bir rollercoaster’a dönüştü. 

Son verilere göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %5,36 düşüşle 9,912,91 puana geriledi.

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