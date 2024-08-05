5 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum: Dolar Yükseldi, Borsa Çalkalandı
5 Ağustos 2024 Piyasalarında Son Durum: Dolar Yükseldi, Borsa Çalkalandı
Bugün piyasalar adeta bir hareketlilik içinde. Yatırım yapmayı sevenler için oldukça önemli ve dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İşte 5 Ağustos 2024 tarihinde borsa, dolar ve altın cephesinde yaşanan son gelişmeler:
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Dolar, haftanın başında göz kamaştırıcı bir performans sergiliyor.
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