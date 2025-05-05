5 – 11 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası Karia Yantra

Antik bir medeniyetin izleri 'Karia', günümüzde Türkiye'nin güneybatısı olarak bilinen bölgede yer almış eski bir Anadolu medeniyetinin adıdır. Karia halkı, Yunan ve yerel Anadolu etkileriyle şekillenen zengin bir kültüre sahipti. Mimari yapıları, sanatı ve sosyal organizasyonları ile tarihte önemli bir yer tutan bu medeniyet, günümüzde arkeolojik araştırmalarla daha da değer kazanmaktadır. Modern ezoterik kaynaklarda ise Karia'nın ruhsal veya mistik uygulamalarda kullanıldığına dair atıflara rastlanmaktadır.

Karia, aynı zamanda kelime anlamı itibariyle “çarpan, kapıyı çalan” ve mecazi olarak “dehşetten yürekleri hoplatan” anlamlarına gelmektedir. Hayatınızda ki tüm korku ve korkuya neden olayları mühürleyerek etkisiz hale getirir. Altın oran trigonometri 5555 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Karia Yantra'nın faydaları, doğum haritanızda yer alan tüm olumsuz etkileri nötralize eder. Başarıyı, bolluğu ve refahı hayatınıza çeker. Negatif enerjileri ve zararlı dış etkileri sizden uzak tutar. Yaşamınıza huzur, denge ve yüksek frekanslı pozitif enerjiler davet eder. Karia Yantra; antik bilgelikle uyumlu, yaşam enerjinizi yükseltmek ve ruhsal dengenizi korumak için güçlü bir spiritüel anahtardır.