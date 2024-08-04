5-11 Ağustos 2024 Haftasının Gökyüzü Mesajı

İş ve ilişkilerimizde gereğinden fazla merak duygusu ve baskın tavırlar içinde olmamalıyız. Hafta boyunca kimsenin bam teline basmamalı, kendi merkezimiz de kalmaya çalışmalıyız. Taşınmaz mallar, hukuki meseleler ile ilgili ortaklıklar ve aile içinde iletişim sorunlarına da dikkat etmemiz önem taşımakta. Bencilce yaklaşımlar iş ve özel yaşamımızda pişmanlık duymamıza neden olabilir.

Hafta boyunca rüyalarınıza gereğinden fazla anlam yükleyerek kendinizi baskılamayın.

Finansal konularda aldığınızı verdiğinizi belgelendirin.

Arkadaşlarınızın özel yaşamlarındaki konularda ilgili fikir yürütmeden önce iyi düşünün.

Dürtüsel harcamalardan kaçının.

Telefonunuzu, elektronik eşyalarınızı başkaları ile paylaşmayın. Özel ve mahrem olan verileriniz size karşı kullanılabilir.

Özellikle 8 AĞUSTOS TA ASLAN Kapısı Portalında pozitif kalın. Dua, niyet, istek ve hedefleriniz, kendinizi yaşamınızın en iyi versiyonuna taşımak olsun hedefiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.