40 Yaşında Nasıl Bir Cilde Sahip Olacağını Tahmin Ediyoruz!
40 Yaşında Nasıl Bir Cilde Sahip Olacağını Tahmin Ediyoruz!
Cildin, yaşam tarzını ve alışkanlıklarını yansıtır. 40 yaşında nasıl bir cilde sahip olacağını anlamak için bu kısa testte yer alan soruları yanıtla.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. Gece ortalama kaç saat uyuduğunu öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Güneş kremi kullanımını merak ettik!
3. Beslenme alışkanlığının ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorsun? Puanla bakalım!
4. Makyajını çıkarmadan uykuya daldığın günler oluyor mu?
5. Bakım rutinine en yakın olanı seç!
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