40 Yaş Üstü İçin Cam Cilt Sırrı: Kore’nin Temiz İçerik Felsefesiyle Cildinizi Yenilemenin 11 Yolu
40 Yaş Üstü İçin Cam Cilt Sırrı: Kore’nin Temiz İçerik Felsefesiyle Cildinizi Yenilemenin 11 Yolu
K-Beauty felsefesinde yer alan cam cilt bakım rutini, parlak cilde kavuşmak isteyenlere özel bir bakım şekli. 40 yaş üstündeki kadınları sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşturacak cam cilt bakım rutininde neler varmış bakalım...
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1. Cam cilt rutini, K-Beauty felsefesi esas alınarak ortaya çıkan bir bakım rutini.
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2. Tabii ki bu rutin cilt temizliği ile başlıyor.
3. Peeling cam cilt için gerekli adımlardan.
4. Sırada önemli bir adım var.
5. Kore cilt bakım rutini olan cam cilt için en önemli adım nemlendirme demiştik. Toniğe ek temiz içerikli nemlendirici kremlerle cildinin nem oranını artırabilirsin.
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6. Serumlar olmadan bir rutin düşünülemez elbette!
7. Peptidlerle cildini eski sıkılığına kavuşturabilirsin.
8. Retinol serumu da rutine eklenmeli elbette!
9. Güneşin yaşlandırıcı etkisi malum.
10. Maskesiz bakım rutini olmaz tabii ki!
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