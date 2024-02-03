4 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün motton denge ve adalet! Sosyal hayatında dengeyi ve düzeni sağlaması gereken kişi sen olabilirsin. Üslendiğin sorumluluklar zaman zaman ağır gelse de sevdiklerini mutlu etmek ve sorunlarını çözmek seni tatmin edecek. Fakat bugün hayatında bir değişiklik yapmak isteyebilirsin. Kendin için daha fazlasını istemeye başlayabilirsin.

İhtiyacın olan desteği bulabilmek için yorulduğunu hissettirmelisin. Özellikle çocukların ve eşine bu konuda biraz ipucu vermek iyi bir yol gibi görünüyor. Buna ne dersin, biraz da başkaları senin için denge ve düzen sağlasın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...