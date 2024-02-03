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4 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 19:01

Ay'ın Akrep burcunda konumlanması sizin için bir fırsat olabilir! İsyan edebilirsiniz. Peki, 4 Şubat Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün motton denge ve adalet! Sosyal hayatında dengeyi ve düzeni sağlaması gereken kişi sen olabilirsin. Üslendiğin sorumluluklar zaman zaman ağır gelse de sevdiklerini mutlu etmek ve sorunlarını çözmek seni tatmin edecek. Fakat bugün hayatında bir değişiklik yapmak isteyebilirsin. Kendin için daha fazlasını istemeye başlayabilirsin. 

İhtiyacın olan desteği bulabilmek için yorulduğunu hissettirmelisin. Özellikle çocukların ve eşine bu konuda biraz ipucu vermek iyi bir yol gibi görünüyor. Buna ne dersin, biraz da başkaları senin için denge ve düzen sağlasın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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