4 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün motton: kararlılık ve tutarlılık. Dik bir duruş sergilemen gereken bir takım konular yeniden gündeme gelebilir. Aile bireylerin tarafından köşeye sıkıştırılmış hissedebilirsin. Baskılara direnmek ve istemediğin şeylere 'hayır' diyebilmek için kararlı ve kendinden emin bir duruş sergilemen çok önemli. Aldığın kararlardan tereddüt etmek için iyi bir gün değil!

Hatta bu hafta sonunu kendine yeni hedefler belirlemek ve cesur adımlar atmak için değerlendirebilirsin. Zira güçlü bir duruş sergileyerek kendine de yakın çevrene de neler yapabileceğini göstermeye ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...