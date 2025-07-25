4 Oktavlık Sesiyle Heavy Metal'in Kralı: Eric Adams

Heavy metal dünyasında birçok güçlü vokal var ama öyle biri var ki sesiyle, çığlıklarıyla 'Resmen heavy metal için yaratılmış!' dedirtiyor. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki, Manowar'ın solisti Eric Adams! 4 oktavlık sesi, sahnedeki hakimiyeti ve yıllardır bitmeyen enerjisiyle heavy metalin tanrısı gibi! Manowar’la birlikte metalin destansı tarafını temsil ediyor ve her notasında heavy metal ruhunu yaşatıyor. Şimdi gelin, bu güçlü sesi biraz daha yakından tanıyalım. 👇