Sevgili Aslan, bugün neşe dolu olabilirsin! Zira, Satürn'ün Balık burcunda Uranüs'le yaptığı atmışlık açının etkisiyle hayatında olumlu gelişmeler peşi sıra yaşanabilir. Tüm terslikler bir anda mazide kalabilir, düğümler çözülebilir ve artık umudunu kestiğin işler bile rayına oturabilir.

Özellikle de ailevi meselelerde yeni bir düzene hazır olmalısın. Mal ve miras paylaşımları, nafaka ve boşanma tartışmalarından sıyrılmak için geri sayıma başlamalısın. Adeta üzerindeki yüklerden kurtularak hafifleyeceksin. Kapanan hukuki süreçler neticesinde ise mutlu olmanın ötesinde adeta zafer kutlayabilirsin.

Senin için yeni bir dönemin başladığını bilerek ruhsal anlamda da arınacaksın. Aynı zamanda bir boşluk hissine de kapılabilirsin, çünkü eskisi kadar yorulmayacağın bir dönem başlıyor. Bu yüzden kendine de zaman ayırmalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...