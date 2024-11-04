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4 Kasım’da Borsa İstanbul’da Parlayan Hisseler: Enerji ve Turizm Öne Çıktı

etiket 4 Kasım’da Borsa İstanbul’da Parlayan Hisseler: Enerji ve Turizm Öne Çıktı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 19:15

4 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul'da yatırımcıların ilgisini çeken hisseler, farklı sektörlerden gelen yükseliş trendleriyle dikkat çekiyor. Günün en çok kazandıran hisseleri arasında gayrimenkul, mobilya, sağlık, turizm ve enerji sektörlerinden öne çıkan şirketler yer alıyor.

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1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

%9,99 oranında artışla 32,80 TL'den işlem görüyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü son haftalarda yatırımcı ilgisini çeken bir alan olmuştur. KRGYO, son dönemde özellikle haftalık ve aylık artış trendleriyle dikkat çekiyor​.

2. Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA)

2. Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA)

%9,99'luk artışla hisse fiyatı 81,50 TL'ye ulaştı. Mobilya sektöründeki dalgalanmalar ve ihracat potansiyeli, bu şirketin hisselerine olan talebi artırmış olabilir​.

3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Tic. A.Ş. (RTALB)

3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Tic. A.Ş. (RTALB)

%9,98 oranında artışla 18,19 TL'den işlem görüyor. Sağlık sektörü genelinde yükselen trendler ve biyoteknolojiye artan yatırımcı ilgisi, bu hisseyi yukarı taşımış durumda​.

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

%9,97 artışla 24,04 TL'den işlem görüyor. Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketler, sürdürülebilir çözümler ve ihracat talepleri sayesinde değer kazanıyor​.

5. Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)

5. Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)

Hisse değeri %9,92 artışla 521,00 TL'ye yükseldi. Turizm sektörünün toparlanma sinyalleri ve yerli turizme olan talep bu artışı destekliyor.

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6. Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

6. Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

%9,69'luk değer artışı ile 3.085,00 TL'ye yükselen KSTUR, turizm endüstrisinin yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini gösterdi.

7. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

7. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

NTGAZ, enerji sektöründe istikrarlı bir yükselişle dikkat çekti. 2024 yılında net dönem karındaki önemli artışlar, şirketin mali performansını belirgin şekilde olumlu etkiledi. %9,94 artışla 5,20 TL seviyesine ulaşan NTGAZ, enerji sektöründe göz ardı edilemeyecek bir çıkış yaptı.

8. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

8. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

ANGEN, biyoteknoloji sektöründe büyüyen bir hisse olarak yatırımcı ilgisini çekiyor.%8,40'lık artışla 15,23 TL'ye yükselen ANGEN, biyoteknoloji alanındaki gelişmelere olan yatırımcı ilgisini pekiştirdi.

9. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)

9. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)

Turizm sektörü için olumlu bir yıl geçiren MAALT, 2024'te çeşitli turistik faaliyetlerdeki canlanmalar sayesinde yükseliş gösterdi. %7,09'luk yükselişle 913,50 TL'ye ulaşan MAALT, turizmdeki canlılığı bir kez daha ortaya koydu.

10. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)

10. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO)

Gayrimenkul sektörünün güçlü isimlerinden biri olan NUGYO, yatırımcılarına getirdiği kazançlarla güven vermeye devam ediyor. NUGYO, %6,72 artışla 7,46 TL'ye yükselerek yatırımcıların ilgisini çekti.

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