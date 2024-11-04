4 Kasım’da Borsa İstanbul’da Parlayan Hisseler: Enerji ve Turizm Öne Çıktı
4 Kasım’da Borsa İstanbul’da Parlayan Hisseler: Enerji ve Turizm Öne Çıktı
4 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul'da yatırımcıların ilgisini çeken hisseler, farklı sektörlerden gelen yükseliş trendleriyle dikkat çekiyor. Günün en çok kazandıran hisseleri arasında gayrimenkul, mobilya, sağlık, turizm ve enerji sektörlerinden öne çıkan şirketler yer alıyor.
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1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
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2. Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA)
3. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Tic. A.Ş. (RTALB)
4. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
5. Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)
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