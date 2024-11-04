4 Kasım’da Borsa İstanbul’da Parlayan Hisseler: Enerji ve Turizm Öne Çıktı

Turizm sektörü için olumlu bir yıl geçiren MAALT, 2024'te çeşitli turistik faaliyetlerdeki canlanmalar sayesinde yükseliş gösterdi. %7,09'luk yükselişle 913,50 TL'ye ulaşan MAALT, turizmdeki canlılığı bir kez daha ortaya koydu.