4 Eylül'de Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse Senedi
4 Eylül'de Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse Senedi
Borsa İstanbul'da bugün, yatırımcıların yakından takip ettiği hisse senetleri arasında dikkat çekici artışlar yaşandı. Gıda, biyoteknoloji, savunma teknolojileri ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerden şirketler, başarılı performanslarıyla öne çıktı. Bu hisse senetleri, yatırımcıların ilgisini çekerek günün en çok yükselenleri arasında yer aldı. İşte, Borsa İstanbul'da bugün en yüksek artışı gösteren 10 hisse senedi:
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1. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (GSDGD)
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2. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)
3. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri AR-GE Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)
4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)
5. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)
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