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4 Eylül'de Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse Senedi

etiket 4 Eylül'de Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse Senedi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:04

Borsa İstanbul'da bugün, yatırımcıların yakından takip ettiği hisse senetleri arasında dikkat çekici artışlar yaşandı. Gıda, biyoteknoloji, savunma teknolojileri ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerden şirketler, başarılı performanslarıyla öne çıktı. Bu hisse senetleri, yatırımcıların ilgisini çekerek günün en çok yükselenleri arasında yer aldı. İşte, Borsa İstanbul'da bugün en yüksek artışı gösteren 10 hisse senedi:

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1. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (GSDGD)

1. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (GSDGD)

Gündoğdu Gıda hisseleri bugün %10,00 artışla 69,85 TL'ye yükseldi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket, son dönemdeki büyüme hamleleriyle yatırımcıların radarında.

2. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

2. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Merko Gıda hisseleri de %10,00 değer kazanarak 12,21 TL seviyesine çıktı. Şirketin faaliyet alanındaki olumlu gelişmeler, hisse değerini yukarı çekti.

3. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri AR-GE Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

3. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri AR-GE Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN)

Anatolia Tanı hisseleri %9,98 artışla 17,74 TL'ye ulaştı. Biyoteknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla bilinen şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

4. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

Güler Yatırım Holding hisseleri %9,98 oranında yükselerek 14,54 TL oldu. Şirketin yatırım portföyündeki çeşitlilik ve stratejik adımları, hisse performansını olumlu etkiliyor.

5. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

5. Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Bayrak EBT hisseleri bugün %9,97 artışla 22,72 TL seviyesine çıktı. Sanayi sektöründeki güçlü performansı, şirketin hisselerine olan ilgiyi artırdı.

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6. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

6. Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

Dinamik Isı hisseleri %9,97 değer kazanarak 15,44 TL oldu. Yalıtım malzemeleri alanındaki başarıları, şirketin hisse değerine yansıdı.

7. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

7. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DGGYO)

Doğuş GYO hisseleri %9,97 artışla 33,54 TL'ye yükseldi. Gayrimenkul sektöründeki başarılı projeleriyle bilinen şirket, yatırımcıların ilgisini çeken bir başka hisse senedi olarak dikkat çekiyor.

8. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

8. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Tera Yatırım hisseleri %9,94 artışla 22,12 TL seviyesine yükseldi. Finans sektöründeki etkinliği, şirketin hisse değerini olumlu etkiledi.

9. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

9. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

apilon Savunma hisseleri %9,93 artışla 74,70 TL'ye çıktı. Savunma teknolojileri alanındaki yenilikçi projeleri, şirketin hisselerine olan talebi artırdı.

10. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)

10. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)

Adra GYO hisseleri %9,67 artışla 36,22 TL'ye ulaştı. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketin hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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