4 Eylül'de Borsa İstanbul'da Yatırımcıların Radarına Giren 10 Hisse Senedi

Borsa İstanbul'da bugün, yatırımcıların yakından takip ettiği hisse senetleri arasında dikkat çekici artışlar yaşandı. Gıda, biyoteknoloji, savunma teknolojileri ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerden şirketler, başarılı performanslarıyla öne çıktı. Bu hisse senetleri, yatırımcıların ilgisini çekerek günün en çok yükselenleri arasında yer aldı. İşte, Borsa İstanbul'da bugün en yüksek artışı gösteren 10 hisse senedi: