4 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün eski olan her şeyden kurtulmak isteyeceksin! Sıcak ve samimi duygularla seni saran nostaljiden dahi uzaklaşmayı tercih edeceksin. Karanlık sırları, geçmişin yüklerini ve bazı takıntıları ancak bu sayede ardında bırakabileceğini fark edeceksin. Bu motivasyon ilerlemeni ve büyümeni kolaylaştıracak.

İşte tam da bu noktada geleceğe yönelik hedeflerine odaklanmalısın. Kendi potansiyelini keşfetmeli, gerekirse konfor alanından çıkıp farklı sektörlere ve ilgi alanlarına yönelmeyi de göze almalısın. Bu sayede geçmişle vedalaşacaksın. Yeni işler ve başlangıçlardan söz etmeye başlayacaksın. Eğer bugün iş başvurusu ya da görüşmesi yaparsan, beklediğin haberi de kısa sürede alacaksın.

Bütün bunların yanında varsa dava dosyaları kapanacak, borçlar ödenecek, maddi ve manevi kayıplar son bulacak. Hatta geçmişin telafisi dahi mümkün olacak. Resmen sahip olduğun her şeyin değeri bir anda artacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...