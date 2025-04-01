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31 Mart 6 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 31 Mart 6 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 13:49

Bu hafta, heyecan ve belirsizlik arasında bir denge kurma hissi içinde olabiliriz. Fırsatların sorumluluklarla kesiştiği bir yol ayrımında duruyormuşsunuz gibi görünüyor. Gökyüzü, sizi hem topraklayarak hem de ileriye doğru adım atmaya teşvik edercek. Şu anki zorluk, özgürlük ve yeni deneyim arzunuz ile taahhütlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirme ihtiyacı arasında bir denge kurma zamanı. 

Venüs'ün gerileme sürecinin sonlarına yaklaşmasıyla birlikte, ilişkiler ve değerler üzerinde gerçekçi bir şekilde düşünmeye başlayacağız. Bu durum, özellikle ilişkiler ve finansal konularda, kararlarımızı yeniden gözden geçirmemize neden olabilir. İlerlemeye hazır hissetseniz bile, gerekli bilgilere sahip olup olmadığınızdan emin olmayabilirsiniz. Bir yandan harekete geçmeye istekli iken, bekleme süreci baskı altında hissetmemize neden olabilir. 

Bu haftanın Gökyüzü olaylarını anlamak, doğru yaklaşımlar içinde olmamıza yardımcı olacaktır. Haftanın başı geliştirdiğiniz planlar üzerinde kararlı adımlar atmak için mükemmel bir enerji sunuyor. Venüs, Mars, Satürn ve Uranüs arasındaki destekleyici açıların, disiplin ve yeniliği bir araya getiren nadir bir dönem oluşturduğunu belirtmeliyim. Pazartesi günü, Venüs’ün Satürn ile buluşması ve Mars ile Uranüs ile uyumlu açılar oluşturması, yenilikçi fikirler üzerinde pratik ilerlemeler kaydetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Pazartesi ve Salı günleri,  gökyüzü arzu edilen planlar üzerinde harekete geçmeyi destekleyecek. Pazar gününe kadar Venüs, ilişkilerde ve finansal konularda ileriye doğru harekete işaret ederek, geriye dönük dönemini sona erdirecek. 

Bu hafta, kendinize karşı nazik ve sabırlı olun aynı şekilde sevdiklerinize de.

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Mars'ın Çocukları Koçlar

Mars'ın Çocukları Koçlar

Bu hafta sizin için yaratıcı ilham ve pratik eylemin güçlü bir enerjisi sizleri karşılıyor, burcunuzda parlamakta ve Neptün ile birlikte, güven ve sezginin nadir bir birleşimini deneyimliyorsunuz. Pazartesi gününden itibaren yaratıcılığınızı ve romantizminizi harekete geçiriyor; kendinizi ifade etme ve size neşe getiren şeylerin peşinden gitme fırsatlarını beraberinde getiriyor.

Yönetici gezegeniniz Mars, Satürn ve Uranüs ile uyumlu bağlantılar kurarak, anlamlı bir ilerleme kaydetmek için mükemmel bir disiplin ve yenilik dengesi sağlıyor. Pazartesi günkü Güneş-Jüpiter sekstili, kişisel gelişim ve genişleme için fırsatlar getiriyor. Bu pozitif enerji, parlamanıza yardımcı olurken, başkalarından olumlu destek almanızı sağlıyor.

Aynı gün, Venüs'ün Mars, Satürn ve Uranüs ile oluşturduğu uyum, sezgilerinizi ve duygusal zekanızı harekete geçiriyor. Hafta boyunca gezegenler, özellikle yaratıcı projeler ve ilişkilerde yapıyı yenilikle harmanlamanıza yardımcı olacak.

Salı günkü Merkür-Mars üçgeni, duygularınızı ifade ederken veya duygusal konuları tartışırken iletişim becerilerinizi geliştirecek. Hem dürüst hem de nazik olmanın karşılığını alacaksınız. Bu hafta, içsel sezgilerinize güvenerek yaratıcılığınızı ifade etme fırsatını değerlendirin.

Venüs'ün Çocukları Boğalar

Bu hafta sizin için oldukça önemli, gezegen enerjileri hakim. Yönetici gezegeniniz Venüs, retrosunu tamamlayarak Pazar günü doğrudan seyrine başlıyor bu değişim ilişkiler ve değerlerle ilgili bir inceleme ve yeniden değerlendirme döneminin sona erdiğini işaret ediyor. Pazartesi günü, Venüs, Satürn ve Uranüs arasında güçlü bir gezegensel hizalanma, hayatınızdaki gelenek ve yenilik arasında bir köprü oluşturuyor. Bu sayede gerekli değişiklikleri benimsemeye devam ederken aynı zamanda güvenlik ihtiyacınızı karşılama yollarını bulacaksınız.

Pazartesi günü Venüs'ün Satürn ve Uranüs ile olan uyumu, hem yönetici gezegeniniz (Venüs) hem de burcunuzda bulunan gezegen (Uranüs) söz konusu olduğu için sizler için özellikle önem taşıyor. Bu durum, istikrarı ilişkilerinizdeki ve finansal konulardaki değişimle harmanlamak için güçlü bir fırsat yaratıyor sizlere iyi değerlendirin. 

Pazar günü doğrudan seyrine başlayan Venüs, Mart ayının başından bu yana kafa karıştırıcı huzursuz hissettiren ilişki konularına açıklık getiriyor.  Gezegensel enerjiler, kalp ve finans konularında daha kesin bir şekilde ilerlemek için kozmik bir yeşil ışık işlevi görecek. 

Pazartesi (7 Nisan), Venüs'ü içeren birden fazla destekleyici yön içermekte, bu da onu ilişki atılımları ve finansal planlama için mükemmel bir gün haline getiriyor. Venüs’ün doğrudan döndüğü Pazar (13 Nisan) ise ilişki konularında ve gözden geçirilen finansal kararlarda bir dönüm noktası olacak. Bu fırsatları değerlendirin ve geleceğiniz için sağlam adımlar atın!

Merkür'ün Çocukları İkizler

Merkür'ün Çocukları İkizler

Bu hafta sosyal ve entelektüel olarak teşvik edici bir dönemdesiniz, Jüpiter burcunuzda varlığını sürdürürken, ufkunuzu ve fırsatlarınızı genişlettiği için muhtemelen daha iyimser ve yeni olasılıklara açık hissediyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür, Salı günü Mars ile uyumlu bir üçgen oluşturarak iletişim becerilerinizi ve zihinsel çevikliğinizi geliştiriyor. Sorunları çözmek için bu enerjiden faydalanmayı seçin. 

Haftanın başndan itibaren gezgenler iletişim sektörünüzü harekete geçiriyor ve bu durum, önemli konuşmalar yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve başkalarıyla bağlantı kurmak için mükemmel bir zaman sunuyor. Salı günkü Merkür-Mars üçgeni, yönetici gezegeninizi içerdiği için sizin için özellikle önem taşıyor. Bu uyum, eylem gerektiren planları veya fikirleri tartışırken kendinizi açık ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğinizi artırıyor. Sözlerinizin, doğrudan sonuçlarla bağlantılı olması bu dönemde daha olası hale geliyor.

Burcunuzdaki Jüpiter, eğitim, seyahat veya yeni sosyal bağlantılar aracılığıyla büyüme ve genişleme fırsatları getirmeye devam ediyor. Bu yerleşim, hayatınıza faydalı insanları ve koşulları çekme potansiyeline sahip. Salı (8 Nisan), yönetici gezegeniniz Merkür'ün Mars ile uyumlu bir üçgen oluşturduğu için gücünüzün zirveye çıkacağı bir gün. Bu, önemli konuşmalar, sunumlar veya yazma projeleri için mükemmel bir zaman dilimi.

Pazartesi ve Salı günleri, Ayın konumu sayesinde öğrenme projelerine ve önemli tartışmalara ivme kazandırarak iletişim sektörünüzü canlandırıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirin ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin!

Ay'ın Çocukları Yengeçler

Burcunuzdaki Mars, Satürn ve Uranüs ile güçlü bağlantılar kurarken, daha iyi bir denge bulmak için gökyüzü destekliyor sizleri.  Bu süreç, sizin için güçlü duygusal ve profesyonel gelişmelerin yaşanacağı bir hafta olacak. 

Mars’ın burcunuzda bulunması hem Satürn hem de Uranüs ile uyumlu bağlantılar oluşturarak duygusal ihtiyaçlarınızı onurlandırmanıza ve kariyerinizde anlamlı ilerleme kaydetmenize olanak tanıyor. Haftanın başındaki İlk Çeyrek Ayı, finansal sektörünüzde ivme yaratarak maddi güvenliğinizi iyileştirmek için fırsatlar sunacak. Yönetici gezegeniniz Ay, kişisel ve profesyonel yaşamlarınız arasındaki dengeyi vurgulayarak Pazar günü Güneş’e karşı açı da olacak. 

Pazartesi günü burcunuzdaki Mars ile Satürn ve Uranüs arasındaki uyum, özellikle kariyer konularında kararlılığınızı artırıyor. Bu enerji öğrenmeyi ve yeniliği harmanlayarak azimli bir şekilde ilerlemenize yardımcı oluyor. 

Perşembe günkü Ay-Jüpiter açılarıı, duygusal genişlemeye yol açarken aynı zamanda aşırı taahhüt potansiyeli de getirebilir. Bu yön, duygusal ihtiyaçlarınız ve sınırlamalarınız hakkında dürüst olmanızı gerektiriyor. Pazar günkü Dolunay (Güneş-Ay karşıtlığı), doğrudan yönetici gezegeninizi içererek kariyer hedefleriniz ile ev hayatınız arasındaki dengeyi vurguluyor.

Pazartesi (7 Nisan), burcunuzdaki Mars ile birden fazla destekleyici yön oluşturduğu için hedefler üzerinde kararlı adımlar atmak için mükemmel bir gün olacaktır. Perşembe (10 Nisan), yönetici gezegeniniz Jüpiter'i karelerken, duygusal yoğunluk getirebilir. Duygularınıza dikkat etmek önemli; ancak aşırı tepkilerden kaçınmalısınız. Pazar (13 Nisan), Güneş ile yönetici gezegeniniz arasındaki karşıtlık, profesyonel ve kişisel yaşamlarınız arasındaki dengeyi netleştirmenize yardımcı olacak. Bu hafta, içsel ihtiyaçlarınızı dengelemek ve güçlü adımlar atmak için iyi bir zaman!

Güneş'in Çocukları Aslanlar

Bu hafta, kişisel güçlenme ve yaratıcı atılımlar için ideal bir zaman dilimi, Aslan. Pazartesi ve Salı günü burcunuzdaki Ay,  sizi ilgi odağı haline getirirken, kişisel projeleriniz ve kendinizi ifade etme fırsatları için güçlü bir ivme yaratıyor. Yönetici gezegeniniz Güneş, Jüpiter ile uyumlu bir açı oluşturduğunda, fırsatlarınızı genişletiyor ve özgüveninizi artırıyor. Pazar gününe kadar Güneş, kişisel ihtiyaçlarınız ile başkalarıyla olan ilişkileriniz arasındaki denge hakkında farkındalık yaratarak Ay’a karşı çıkacak.

Pazartesi günkü Güneş-Jüpiter olumlu açısı yönetici gezegeninizi içerdiği için özellikle sizin için önem taşımaktadır. Bu yön, eğitim, seyahat veya yayıncılık yoluyla büyüme ve tanınma fırsatları sunuyor. Yeteneklerinizi ve potansiyelinizi ortaya koyabileceksiniz.  

Pazartesi ve Salı günleri, burcunuzdaki Ay, doğal Aslan karizmanızı güçlendirirken kişisel projeler için ivme yaratacak. Bu ay evresi, geliştirmekte olduğunuz planlar üzerinde harekete geçmeyi destekleyecek. Pazar günkü Güneş-Ay muhalefeti, kişisel kimliğiniz ile başkalarıyla ilişkileriniz arasındaki denge hakkında farkındalık yaratacak.

Pazartesi ve Salı burcunuzda ki Ay Jüpiter ile uyumlu açıların bulunduğu güçlü günlerdir. Bu dönem, kişisel girişimler, yaratıcı projeler ve kendinizi ilgi odağı haline getirmeniz için mükemmeldir.

Merkür'ün Çocukları Başaklar

Merkür'ün Çocukları Başaklar

Bu hafta, sizin için güçlü bir iç çalışma ve perde arkası ilerleme dönemi, Yönetici gezegeniniz Merkür, Mars ile uyumlu bir üçgen oluşturarak zihinsel berraklığınızı artırıyor ve içgörülerinize dayanarak harekete geçme yeteneğinizi güçlendiriyor. Haftanın başlarındaki İlk Çeyrek Ay, meditasyon uygulamalarına, rüya çalışmasına veya yaratıcı görselleştirmeye ivme kazandırarak manevi sektörünüzü aktif hale getiriyor. Bu dönem, sezginize güvenmenin ve analitik zihninizin daha derin bilginizle uyum içinde çalışmasına olanak tanıyor.

Salı günkü Merkür-Mars üçgeni, yönetici gezegeninizi içerdiği için sizin için özellikle önemli. Bu açı, zihinsel berraklığınız ve içgörülerinize dayanarak kararlı adımlar atabilme yeteneğinizi artırıyor. Özellikle araştırma, planlama ve karmaşık problemleri çözme konularında destekleyici bir etki sağlıyor.

Pazartesi ve Salı günü gökyüzü manevi ve bilinçaltı sektörlerinizi harekete geçirerek, hayallere, sezgisel içgörülere ve dinlenme ile yansımaya olan ihtiyaca farkındalık kazandırıyor. Ay, haftanın ilerleyen saatlerinde burcunuza girerek duygusal netlik ve kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanma imkânı sunuyor.

Bu süreçte, kendinize yön vermek ve içsel ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırın. İçsel derinliklerinize dalma ve kişisel gelişim üzerine düşünme fırsatı bulacaksınız.

Venüs'ün Çocukları Teraziler

Bu, ilişkileriniz ve sosyal bağlantılarınız için oldukça önemli bir hafta, Terazi. Yönetici gezegeniniz Venüs, retro yolculuğunu tamamlayarak Pazar günü doğrudan seyrine başlayacak ve bu, kalp meselelerinde ileriye doğru bir hareketin habercisi olacak. Bu değişimden önce, Venüs, pazartesi günü Satürn ve Uranüs ile önemli açıların oluşturulmasına neden olacak ve bu durum, ilişkilerinizde bağlılığı yenilikle harmanlamak için fırsatlar yaratacaktır.

Haftanın başlarındaki  Ay, arkadaşlık ve topluluk sektörünüzü harekete geçirerek grup projelerine ve sosyal girişimlere ivme kazandırır. Yönetici gezegeniniz Venüs ile Satürn ve Uranüs arasındaki Pazartesi günkü uyum, sizin için özellikle önemlidir. Bu göksel etki, ilişkilerinizde bağlılığı yenilikle birleştirmenize, istikrarı ve büyümeyi dengede tutmanıza yardımcı olur.

Pazar günü doğrudan dönen Venüs, geri döneminin sona erdiğini işaret ederken, Mart ayının başından bu yana kafa karıştırıcı veya duraklama dönemindeki ilişki konularına da açıklık getiriyor. Bu, kalp meselelerinde daha kararlı adımlar atabilmek için kozmik bir yeşil ışık gibidir.

Bu hafta, ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek ve onları geliştirmek için büyük fırsatlar sunuyor. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek ve kalp meselelerinde daha net bir ilerleme kaydetmek için bu  güçlü gezegensel destekten yararlanın!

Mars'ın Çocukları Akrepler

Bu hafta, kariyer sektörünüzü harekete geçiren birden fazla gezegensel etki sizlere tanınma ve ilerleme fırsatları sunuyor. Yönetici gezegeniniz Mars, Satürn ve Uranüs ile uyumlu bağlantılar kurarak, hedeflerinize doğru anlamlı ilerleme kaydetmeniz için mükemmel bir disiplin ve inovasyon dengesi sağlıyor. Haftanın başlarındaki Ay, kariyer girişimlerinize ve halk tarafından tanınmanıza ivme kazandırıyor.

Pazartesi günü Mars ile Satürn ve Uranüs arasındaki uyum, özellikle kariyer konularında sizin için güçlü bir etki yaratıyor. Bu kozmik model, kararlılığınızı hem yapı hem de yenilikle harmanlayarak, yaklaşımınızda hem stratejik hem de devrimci olmanıza olanak tanıyor. 

Pazartesi ve Salı günleri, Ay kariyer ve kamu imajı sektörünüzü harekete geçirerek profesyonel projelere ve tanınma fırsatlarına ivme kazandıracak. Bu dönemde, hedeflerinize ulaşmak için attığınız adımlar önem kazanacak.

Pazar günü, doğrudan seyrine başlayan Venüs, özellikle paylaşılan kaynaklar veya yatırımları içeren finansal konulara açıklık getirebilir. Bu durum, mali durumunuzu yeniden değerlendirmek ve daha net kararlar almak için fırsatlar sunacak.

Bu hafta, kariyerinizde ilerleme kaydetmek ve tanınma fırsatlarını değerlendirmek için kozmik destek alıyorsunuz. Her fırsatı iyi değerlendirin ve hedeflerinize odaklanın!

Jüpiter'in Çocukları Yaylar

Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Pazartesi günü Güneş'ten uyumlu bir açıda  ve yeni öğrenme deneyimlerine, seyahat fırsatlarına veya felsefi içgörülere kapı açar. Haftanın başlarındaki Ay, macera sektörünüzü harekete geçirerek eğitim arayışlarına, seyahat planlarına veya yayıncılık projelerine ivme getirir. Perşembe günü Ay, yönetici gezegeniniz Jüpiter ile zorlu bir açı aoluşturur ve sizden coşkuyu pratiklikle dengelemenizi ister.

Pazartesi günkü Güneş-Jüpiter uyumlu açıları yönetici gezegeninizi güçlendirdiği için özellikle sizin için önemlidir. Bu yön, özellikle eğitim, seyahat veya yayıncılık yoluyla büyüme ve genişleme fırsatları getiriyor. Büyük hayallerinizin ve vizyonlarınızın peşinden gitmek için kozmik bir yeşil ışığa sahip olmak gibi. Pazartesi ve Salı günleri Ay, eğitim, seyahat veya yayıncılıkla ilgili planlar üzerinde harekete geçmeyi destekliyor. Bu ay evresi, ufkunuzu genişletmek için ivme sağlar. Perşembe günkü Ay-Jüpiter açıları, coşkuyu pratiklikle dengelemeniz için sizi zorluyor. Yönetici gezegeniniz genişlemeyi teşvik ederken, bu yön size pratik sınırlamaları göz önünde bulundurmanızı hatırlatır.

Satürn'ün Çocukları Oğlaklar

Bu hafta, sizin için güçlü bir dönüşüm ve kaynak yönetimi dönemi, sizler için. Yönetici gezegeniniz Satürn, Pazartesi günü Venüs, Mars ve Uranüs ile önemli yönler oluşturuyor. Bu durum, doğal disiplininizi özellikle finansal konularda inovasyonla harmanlamak için fırsatlar sunuyor. Haftanın başlarındaki Ay, paylaşılan kaynaklar sektörünüzü harekete geçirerek finansal planlamaya, yatırımlara veya borçların ele alınmasına ivme kazandırıyor. Bu kozmik model, yenilikçi yaklaşımlara açık kalırken uzun vadeli finansal hedefler konusunda pratik ilerleme kaydetmeyi teşvik ediyor.

Yönetici gezegeniniz Satürn ile Venüs, Mars ve Uranüs arasındaki Pazartesi günkü uyum, sizin için özellikle güçlü bir etki yaratıyor. Bu kozmik desen, doğal disiplininizi hem duygusal zeka hem de yenilikle birleştirmenize yardımcı oluyor. Bu, özellikle finansal planlama, yatırımlar ve kaynak yönetimi için destekleyici bir dönemdir.

Pazartesi ve Salı günkü Ay paylaşılan kaynaklar sektörünüzü harekete geçirerek, yatırımlar, vergiler veya paylaşılacak varlıklar gibi başkalarını içeren finansal konulara ivme kazandırır. Bu dönemde, finansal konularınızı gözden geçirmek ve stratejik planlar yapmak için fırsatlar bulacaksınız.

Pazar günü, doğrudan seyrine başlayan Venüs, yaratıcı projelere veya çocuklar ve romantizm ile ilgili konulara açıklık getirebilir. Bu, sevdiğiniz şeylere daha fazla odaklanma ve kendinizi ifade etme fırsatı sunar.

Bu hafta, finansal durumunuzu güçlendirirken ve dönüşüm sürecinizi desteklerken, mevcut fırsatları değerlendirmek için harika bir zaman!

Uranüs'ün Çocukları Kovalar

Uranüs'ün Çocukları Kovalar

Bu hafta, ilişkileriniz ve ortaklıklarınız için son derece önemli, Kova. Yönetici gezegeniniz Uranüs, Pazartesi günü Venüs, Mars ve Satürn ile önemli yönler oluşturacak ve bu durum en yakın bağlantılarınızda çığır açan konuşmalar ve evrimsel değişiklikler için fırsatlar yaratacaktır. Haftanın başlarındaki Ay ortaklık sektörünüzü harekete geçirerek ilişki konularına ivme kazandıracak.

Yönetici gezegeniniz Uranüs ile Venüs, Mars ve Satürn arasındaki Pazartesi günkü uyum, sizin için özellikle güçlü bir etkide bulunacak. Bu kozmik model, yapı ve bağlılık ihtiyacınızı onurlandırırken, yenilikçi bakış açınızı ilişkilere yansıtmanıza olanak tanıyacak. Bu durum, ilişkilerinizde hem heyecan verici hem de sürdürülebilir değişiklikler yaratmak için güçlü hissedeceksiniz. 

Pazartesi ve Salı günleri, Ay  ortaklık sektörünüzü harekete geçirecek ve ilişki konularına ivme kazandırarak ortaklarla önemli konuşmaları destekleyecek. Bu süreçte, canlandırıcı ve anlam dolu diyaloglar kurma şansınız olacak.

Pazar günü doğrudan dönen Venüs, Mart ayının başından beri beklemede olan ilişki dinamiklerinde ilerleme kaydetmeye işaret edecek. Bu, kafa karıştırıcı veya duraklama döneminden sonra ilişkinizde netlik ve açıklık sağlamak için harika bir fırsat sunacak.

Bu hafta, ilişki dinamiklerinizi yeniden gözden geçirmek ve daha sağlıklı, tatmin edici bağlar kurmak adına birçok fırsat sunuyor. Bu kozmik enerjiyi olumlu bir şekilde değerlendirin!

Neptün'ün Çocukları Balıklar

Merkür, Venüs ve Satürn burcunuzdayken, hayallerinizi ve vizyonlarınızı somut bir forma getirmek için alışılmadık bir kozmik desteğe sahipsiniz. Haftanın başlarındaki Ay, iş ve sağlık sektörünüzü harekete geçirerek günlük rutinlere, sağlık uygulamalarına ve pratik görevlere ivme kazandırır. Pazar günü burcunuzda doğrudan seyrine başlayan Venüs, kendini ifade etme, kişisel değerler ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuz konularında ileriye doğru harekete işaret ediyor.

Pazartesi günü burcunuzda Venüs ve Satürn arasındaki uyum, Mars ve Uranüs ile uyumlu yönler oluşturur, özellikle sizin için güçlüdür. Bu kozmik desen, özellikle iş konularında ve günlük rutinlerde sezgiyi pratik yapıyla harmanlamanıza yardımcı olur. Hem hayalperest hem de disiplinli olmak için kozmik izne sahip olmak gibi. Salı günü Mars ile uyumlu bir üçgen oluşturan burcunuzdaki Merkür, fikirlerinizi ve içgörülerinizi etkili bir şekilde iletme yeteneğinizi artırır. Bu yön, sezgisel bilgiyi pratik eyleme dönüştürmeyi destekler. Pazar günü doğrudan burcunuzda dönen Venüs, geri dönem döneminin sonunu işaret ediyor ve kişisel değerler, öz değer ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuz konularına açıklık getiriyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Not: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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