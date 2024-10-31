31 Ekim’de Finans ve Turizm Sektörlerinin Yükselişine Tanık Olduk! Hangi Hisseler Yatırımcıları Mest Etti?

Petrokent Turizm bugün %9,97’lik güçlü bir artışla 251,50 TL seviyesine yükseldi. Türkiye’de ve uluslararası alanda turizm sektörü yeniden canlanırken, bu durum PKENT hisselerini destekleyen en büyük faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Vonresort oteller zincirinin ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin artışı, şirketin yatırımcılar nezdinde çekici bir seçenek haline gelmesini sağladı​. Petrokent Turizm’in Ankara merkezli yapısı ve sahip olduğu işletme deneyimi ile güçlü bir yönetim kadrosuna sahip olması da hisse fiyatına olumlu yansıyan diğer bir unsur.