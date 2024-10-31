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31 Ekim’de Finans ve Turizm Sektörlerinin Yükselişine Tanık Olduk! Hangi Hisseler Yatırımcıları Mest Etti?

etiket 31 Ekim’de Finans ve Turizm Sektörlerinin Yükselişine Tanık Olduk! Hangi Hisseler Yatırımcıları Mest Etti?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 18:26

Bugün Borsa İstanbul’da dikkat çeken bazı hisseler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle turizm, finans ve gıda sektörlerindeki yükselişler öne çıkarken, artan hacim ve fiyat hareketleriyle dikkat çeken hisselere göz atalım:

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1. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

1. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

Petrokent Turizm bugün %9,97’lik güçlü bir artışla 251,50 TL seviyesine yükseldi. Türkiye’de ve uluslararası alanda turizm sektörü yeniden canlanırken, bu durum PKENT hisselerini destekleyen en büyük faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Vonresort oteller zincirinin ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin artışı, şirketin yatırımcılar nezdinde çekici bir seçenek haline gelmesini sağladı​. Petrokent Turizm’in Ankara merkezli yapısı ve sahip olduğu işletme deneyimi ile güçlü bir yönetim kadrosuna sahip olması da hisse fiyatına olumlu yansıyan diğer bir unsur.

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

İş Girişim Sermayesi, %9,97’lik artışla 24,04 TL seviyesine yükselerek bugünün en çok kazandıran hisselerinden biri oldu. Şirketin teknoloji ve yenilikçi projelere odaklanması yatırımcılar için cazip hale geliyor. Özellikle dijitalleşme ve girişim sermayesi yatırımlarında artan payı sayesinde, geleceğe dönük potansiyel taşıyan şirketlerden biri olarak görülmekte.

3. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

3. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Durukan Şekerleme, bugün %9,95 artışla 14,48 TL’den işlem gördü. Şekerleme ve gıda ürünleri alanında deneyime sahip olan Durukan Şekerleme, ihracatını artırarak sektördeki pozisyonunu sağlamlaştırıyor. Artan tatlı ve atıştırmalık tüketimi, şirketin büyümesine destek olurken, Türkiye’nin şekerleme ihracatındaki artışı da hisse fiyatına pozitif bir ivme kazandırıyor.

4. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)

4. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Gezinomi, %9,94’lük artışla 53,10 TL’ye yükseldi. Şirket, kış sezonunda da yoğun bir tatil talebi alarak, yaz sezonundaki ivmesini koruyor. Yurt içi ve yurt dışı tatil rezervasyonları artış gösterirken, Gezinomi’nin sunduğu seyahat paketleri ve özel kampanyalar yatırımcı ilgisini çekiyor. Türkiye turizminde talep artışı devam ettikçe, Gezinomi’nin büyüme potansiyeli de yüksek görünüyor.

5. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

5. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)

Silverline, dayanıklı tüketim malları sektöründe %9,91’lik yükselişle 21,18 TL seviyesine geldi. Özellikle ankastre ürünlere olan talep artışı ve şirketin inovatif ürün portföyü bu yükselişi desteklemekte.

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6. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

6. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Ambalaj sektörünün öncülerinden olan Duran Doğan Basım, bugün %9,56’lık bir artışla 20,06 TL seviyesine çıktı. Özellikle çevre dostu ambalaj çözümlerine yönelik talep artışı ve sürdürülebilir ambalaj ürünlerine olan ilgiyi değerlendirmesi, şirketin büyüme ivmesine katkı sağlamakta.

7. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY)

7. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY)

Ata Gayrimenkul, %9,38’lik artışla 12,83 TL’ye yükseldi. Gayrimenkul sektöründe istikrar arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olan ATAGY, özellikle kira getirisi ve değer artışı yüksek projelerle dikkat çekiyor.

8. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE)

8. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE)

GSD Denizcilik, %9,25 artışla 7,91 TL’ye yükseldi. Şirketin denizcilik sektörü ve lojistik alanındaki faaliyetleri, pandemi sonrası global ticaretteki toparlanma ve taşımacılık talebindeki artışla olumlu bir performans sergiliyor.

9. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

9. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

İçecek sektöründeki güçlü isimlerden biri olan Türk Tuborg, bugün %8,36’lık bir yükselişle 138,70 TL’ye ulaştı.

10. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

10. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Göltaş Çimento, %8,01 artışla 425 TL seviyesine yükseldi. Türkiye’nin inşaat sektöründe büyük projelere imza atılması, çimento ve yapı malzemelerine olan talebi artırıyor.

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