31 Ekim’de Finans ve Turizm Sektörlerinin Yükselişine Tanık Olduk! Hangi Hisseler Yatırımcıları Mest Etti?
31 Ekim’de Finans ve Turizm Sektörlerinin Yükselişine Tanık Olduk! Hangi Hisseler Yatırımcıları Mest Etti?
Bugün Borsa İstanbul’da dikkat çeken bazı hisseler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle turizm, finans ve gıda sektörlerindeki yükselişler öne çıkarken, artan hacim ve fiyat hareketleriyle dikkat çeken hisselere göz atalım:
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1. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)
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2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)
3. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
4. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)
5. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR)
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