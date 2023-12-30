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31 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 19:01

Kelimeler, inançlar ve eylemler... Yeni yılda hayatınızı dengeye sokacak Jüpiter etkisine hazır olun! Peki, 31 Aralık Pazar gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;

Sevgili Yengeç, bugün kelimeleri, inançları ve eylemleri dengelemelisin! Jüpiter'in ileri gidişi sana zihinsel anlamda önemli farkındalıklar ile birlikte derin bir anlayış katacak. Yılın son gününde sarf edeceğin sözcükler, beklediğinden çok daha fazla anlam kazanabilir. 

'Yeni yıla nasıl girersen, tüm yıl öyle geçer' sözü bu yıl resmen senin için söylenmiş. Zira sözlerin senin ve yakın çevrenin hayatını yönetecek etkiler yaratabilir, inançların ve yürekten duaların geleceğin seyrini değiştirebilir. Elbette bunun için harekete geçmen şart. Seneye görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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