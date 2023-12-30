31 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kelimeleri, inançları ve eylemleri dengelemelisin! Jüpiter'in ileri gidişi sana zihinsel anlamda önemli farkındalıklar ile birlikte derin bir anlayış katacak. Yılın son gününde sarf edeceğin sözcükler, beklediğinden çok daha fazla anlam kazanabilir.

'Yeni yıla nasıl girersen, tüm yıl öyle geçer' sözü bu yıl resmen senin için söylenmiş. Zira sözlerin senin ve yakın çevrenin hayatını yönetecek etkiler yaratabilir, inançların ve yürekten duaların geleceğin seyrini değiştirebilir. Elbette bunun için harekete geçmen şart. Seneye görüşmek üzere, sevgiyle kal...