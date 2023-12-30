31 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gerçekliği hizalama fikrine odaklanmalısın! Jüpiter ileri giderken aşırılıklara dikkat etmeli, hayatına düzen getirme fırsatını ele almalısın. Mesela, potansiyelini üst sınırlarına kadar zorluyor olmak seni bir hayli yoruyor. Hatta bu durum zaman zaman inançsal anlamda da seni negatif etkiliyor.

İşte tam da bu noktada gezegenlerin konumu sana hayatını düzene sokma, yani gerçekliği hizalayarak geleceğin güzellikler getirmesini sağlama şansı sunuyor. 2024 yılı senin için çok daha net ve anlaşılır olacak. Hayatın akış yönü huzur bulmanı sağlayacak. Seneye görüşmek üzere, sevgiyle kal...