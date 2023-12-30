31 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün yönetici gezegenin Jüpiter ileri gidiyor. Bu da demek oluyor ki hayatın zenginleşecek! Evet bu doğru üstelik yaşamın hemen her anlamda renklenecek, derinleşecek, genişleyecek ve zenginleşecek. 2023 yılı senin yılın değildi belki ama şimdi gelsin aşk, para, şans ve bolluk.

Astrolojinin bu dev gezegeni kariyer yaşamında ve aşk hayatında olduğu gibi sosyal yaşantında da işleri yoluna sokabilir. Tüm bu güzelliklere uyum sağlamak için saat 00.00'a kadar vaktin var. Sevginin de çoğaldığı bu yılda ailen genişleyebilir. Çok sayıda fırsat yakaladığınız ve eğlendiğiniz bu yılda eskisinden az sorumluluk alarak biraz dinlenmek de isteyebilirsiniz. Seneye görüşmek üzere, sevgiyle kal...