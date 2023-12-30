30'lu Yaşlarından Sonra Aniden Kariyer Değişikliğine Giderek Başarıyı Bulmuş Ünlü İş İnsanları

Johnson kısa bir süre Kanada Futbol Ligi'nin Calgary Stampeders takımında yedek linebacker olarak oynadı. Futbol kariyerini bırakan Johnson, 1996 yılında sadece 24 yaşındayken Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF) katıldı, bu da onu şöhrete kavuşturdu ve 2000'lerin başında televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmasını sağladı.