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30'lu Yaşlarından Sonra Aniden Kariyer Değişikliğine Giderek Başarıyı Bulmuş Ünlü İş İnsanları

30'lu Yaşlarından Sonra Aniden Kariyer Değişikliğine Giderek Başarıyı Bulmuş Ünlü İş İnsanları

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 16:01

Bugün, 30'lu yaşlarından sonra ani bir kariyer değişikliğiyle başarıyı bulmuş 19 iş insanına bakacağız.

Kaynak: https://www.inc.com/business-insider/...
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1. Jeff Bezos Amazon'u kurmadan önce bir bilgisiyar mühendisi olarak başarılı bir kariyeri vardı.

1. Jeff Bezos Amazon'u kurmadan önce bir bilgisiyar mühendisi olarak başarılı bir kariyeri vardı.

Ayrıca birçok başarılı finans firmasının yüksek pozisyonlarında da çalışmıştı.

2. Julia Child, 1961 yılında 50 yaşındayken dünyaca ünlü ilk şef yazarı olduğunda aslında birçok farklı kariyerden gelen tecrübelere sahipti.

2. Julia Child, 1961 yılında 50 yaşındayken dünyaca ünlü ilk şef yazarı olduğunda aslında birçok farklı kariyerden gelen tecrübelere sahipti.

Kendisi bir reklamcı, medya sorumlusu ve Gizli İstihbarat görevilisi olarak çalışmıştı.

3. John Glenn, 1962 yılında Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikan astronotu olarak tanınsa da, bu tarihi başarısından 12 yıl sonra, 53 yaşındayken Ohio'da ABD Senatörü olduğunu çoğu kişi bilmez.

3. John Glenn, 1962 yılında Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikan astronotu olarak tanınsa da, bu tarihi başarısından 12 yıl sonra, 53 yaşındayken Ohio'da ABD Senatörü olduğunu çoğu kişi bilmez.

Glenn, siyasi kariyerine devam ederken 1998 yılında, Discovery uzay mekiği ile gerçekleştirilen dokuz günlük bir göreve katılarak tekrar uzaya döndü.

4. Old Spice reklamlarından ve Brooklyn Nine-Nine serisinden hatırlayacağınız Terry Crews, komedi sektöründeki ünü ile tanınsa da onun bilmediğiniz bir yönü var.

4. Old Spice reklamlarından ve Brooklyn Nine-Nine serisinden hatırlayacağınız Terry Crews, komedi sektöründeki ünü ile tanınsa da onun bilmediğiniz bir yönü var.

90'lı yıllarda Terry Crews çeşitli Amerikan futbolu takımlarında profesyonel bir oyuncuydu.

5. Martha Stewart tam zamanlı bir modeldi, ancak 25 yaşında bir anne olduktan sonra model olarak iş bulmakta zorlanmaya başladı.

5. Martha Stewart tam zamanlı bir modeldi, ancak 25 yaşında bir anne olduktan sonra model olarak iş bulmakta zorlanmaya başladı.

Wall Street'te beş yıl boyunca borsacı olarak çalıştıktan sonra, Stewart, gurme yemek yapma ve yaratıcı sunum yeteneğini birleştirerek, şu anda Martha Stewart Living Omnimedia olarak bilinen bir işe dönüştürdü.

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6. Michael Bloomberg, finansal yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.'nin CEO'su olarak görev yaptıktan sonra, 2002 yılında 59 yaşında bu görevinden ayrılarak New York Şehri Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

6. Michael Bloomberg, finansal yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.'nin CEO'su olarak görev yaptıktan sonra, 2002 yılında 59 yaşında bu görevinden ayrılarak New York Şehri Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Bu görevi 12 yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra Bloomberg şirketine CEO olarak geri döndü.

7. Vera Wang, moda endüstrisine 40 yaşında girmeden önce bir buz patencisi ve gazeteciydi.

7. Vera Wang, moda endüstrisine 40 yaşında girmeden önce bir buz patencisi ve gazeteciydi.
i.insider.com

Bugünse dünyanın önde gelen kadın tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor.

8. Dwayne "The Rock" Johnson, kariyerinde iki kez büyük değişiklik yaptı.

8. Dwayne "The Rock" Johnson, kariyerinde iki kez büyük değişiklik yaptı.
i.insider.com

Johnson kısa bir süre Kanada Futbol Ligi'nin Calgary Stampeders takımında yedek linebacker olarak oynadı. Futbol kariyerini bırakan Johnson, 1996 yılında sadece 24 yaşındayken Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF) katıldı, bu da onu şöhrete kavuşturdu ve 2000'lerin başında televizyon ve sinema dünyasına geçiş yapmasını sağladı.

9. Ronald Reagan, ABD'nin 40. başkanı olmadan çok önce, genç ve yükselen bir Hollywood aktörü olarak film ve TV dünyasında yer almıştı.

9. Ronald Reagan, ABD'nin 40. başkanı olmadan çok önce, genç ve yükselen bir Hollywood aktörü olarak film ve TV dünyasında yer almıştı.
i.insider.com

10. Spanx'in milyarder kurucusu Sara Blakely, 20'li yaşlarında yedi yıl boyunca kapıdan kapıya gezerek ofis malzemeleri sattıktan sonra kendi kadın iç çamaşırı markasını kurdu ve 30 yaşında satış işinden ayrılarak şirketini tam zamanlı yönetmeye başladı.

10. Spanx'in milyarder kurucusu Sara Blakely, 20'li yaşlarında yedi yıl boyunca kapıdan kapıya gezerek ofis malzemeleri sattıktan sonra kendi kadın iç çamaşırı markasını kurdu ve 30 yaşında satış işinden ayrılarak şirketini tam zamanlı yönetmeye başladı.
i.insider.com
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11. Dünya şampiyonu olan bir vücut geliştiricisi olarak 20'li yaşlarında başladığı kariyerine, 30'lu yaşlarında ödüllü bir aktör olarak devam eden Arnold Schwarzenegger, 2003 yılında sadece 56 yaşındayken Kaliforniya Valisi oldu.

11. Dünya şampiyonu olan bir vücut geliştiricisi olarak 20'li yaşlarında başladığı kariyerine, 30'lu yaşlarında ödüllü bir aktör olarak devam eden Arnold Schwarzenegger, 2003 yılında sadece 56 yaşındayken Kaliforniya Valisi oldu.
i.insider.com

12. Daha çok Albay Sanders olarak bilinen Harland Sanders, Kentucky Fried Chicken'ı 1952 yılında, 62 yaşında iken kurmuş ve 12 yıl sonra 2 milyon dolara satmıştı.

12. Daha çok Albay Sanders olarak bilinen Harland Sanders, Kentucky Fried Chicken'ı 1952 yılında, 62 yaşında iken kurmuş ve 12 yıl sonra 2 milyon dolara satmıştı.
i.insider.com

Çoğu kişinin bilmediğiyse, Sanders'in ünlü orijinal tarifini satmadan önce, birçok farklı işte çalışmasıdır ve bunlar arasında avukatlık, benzin istasyonu operatörü ve demiryolu işçisi gibi birçok iş var.

13. Jonah Peretti, 30'lu yaşlarında kurduğu viral yeni medya siteleri Buzzfeed ve The Huffington Post'u başlatmadan önce, bir bilgisayar bilimi öğretmeni olarak ortaokul öğrencilerine Microsoft Office kullanmayı öğretiyordu.

13. Jonah Peretti, 30'lu yaşlarında kurduğu viral yeni medya siteleri Buzzfeed ve The Huffington Post'u başlatmadan önce, bir bilgisayar bilimi öğretmeni olarak ortaokul öğrencilerine Microsoft Office kullanmayı öğretiyordu.
i.insider.com

14. Komedyen ve eski 'The View' talk şov sunucusu Joy Behar'ın komedi kariyerine başlaması, 30'lu yaşlarının sonunda geçirdiği bir gebelikten neredeyse ölmesi ve bu olayın onu öğretmenlikten ayrılıp hayallerini takip etmeye motive etmesiyle olmuştur.

14. Komedyen ve eski 'The View' talk şov sunucusu Joy Behar'ın komedi kariyerine başlaması, 30'lu yaşlarının sonunda geçirdiği bir gebelikten neredeyse ölmesi ve bu olayın onu öğretmenlikten ayrılıp hayallerini takip etmeye motive etmesiyle olmuştur.
i.insider.com

15. Ray Kroc, McDonald's'ı 1954 yılında 52 yaşında satın almadan önce kariyerinin büyük bir kısmını milkshake cihazı satıcısı olarak geçirmiştir.

15. Ray Kroc, McDonald's'ı 1954 yılında 52 yaşında satın almadan önce kariyerinin büyük bir kısmını milkshake cihazı satıcısı olarak geçirmiştir.
i.insider.com

Sonrasında Ray, McDonald's'ı dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri haline getirmiştir.

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16. Daha çok Grandma Moses olarak bilinen Anna Mary Robertson Moses, 78 yaşında başarılı sanat kariyerine başlamıştı. Daha öncesindeyse bir ev işleri yardımcısı ve çiftlik işçisi olarak çalışmıştı.

16. Daha çok Grandma Moses olarak bilinen Anna Mary Robertson Moses, 78 yaşında başarılı sanat kariyerine başlamıştı. Daha öncesindeyse bir ev işleri yardımcısı ve çiftlik işçisi olarak çalışmıştı.
i.insider.com

17. Taikichiro Mori, akademik kariyerine devam ederken 51 yaşında gayrimenkul yatırımcısı oldu ve Mori Building Company'yi kurdu.

17. Taikichiro Mori, akademik kariyerine devam ederken 51 yaşında gayrimenkul yatırımcısı oldu ve Mori Building Company'yi kurdu.
i.insider.com

Yaptığı zeki yatırımlar sayesinde 1992 yılında dünyanın en zengin adamı oldu ve net serveti 13 milyar dolardı.

18. Donald Fisher, 40 yaşındayken perakende sektöründe hiç deneyimi olmadan, eşi Doris ile birlikte San Francisco'da ilk Gap mağazasını açtı.

18. Donald Fisher, 40 yaşındayken perakende sektöründe hiç deneyimi olmadan, eşi Doris ile birlikte San Francisco'da ilk Gap mağazasını açtı.
i.insider.com

Gap hızla moda oldu ve bugün şirket, dünyanın en büyük giyim zincirlerinden biri haline geldi.

19. Tim ve Nina Zagat'ın her ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarında olan avukatlardı ve 1979 yılında Zagat ismi altında ilk restoran değerlendirmeleri koleksiyonlarını yayınladılar.

19. Tim ve Nina Zagat'ın her ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarında olan avukatlardı ve 1979 yılında Zagat ismi altında ilk restoran değerlendirmeleri koleksiyonlarını yayınladılar.
i.insider.com

Sonunda Zigat, gastronomi dünyasında başarının bir simgesi haline geldi.

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