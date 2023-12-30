30'lu Yaşlarından Sonra Aniden Kariyer Değişikliğine Giderek Başarıyı Bulmuş Ünlü İş İnsanları
30'lu Yaşlarından Sonra Aniden Kariyer Değişikliğine Giderek Başarıyı Bulmuş Ünlü İş İnsanları
Kaynak: https://www.inc.com/business-insider/...
Bugün, 30'lu yaşlarından sonra ani bir kariyer değişikliğiyle başarıyı bulmuş 19 iş insanına bakacağız.
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1. Jeff Bezos Amazon'u kurmadan önce bir bilgisiyar mühendisi olarak başarılı bir kariyeri vardı.
2. Julia Child, 1961 yılında 50 yaşındayken dünyaca ünlü ilk şef yazarı olduğunda aslında birçok farklı kariyerden gelen tecrübelere sahipti.
3. John Glenn, 1962 yılında Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikan astronotu olarak tanınsa da, bu tarihi başarısından 12 yıl sonra, 53 yaşındayken Ohio'da ABD Senatörü olduğunu çoğu kişi bilmez.
4. Old Spice reklamlarından ve Brooklyn Nine-Nine serisinden hatırlayacağınız Terry Crews, komedi sektöründeki ünü ile tanınsa da onun bilmediğiniz bir yönü var.
5. Martha Stewart tam zamanlı bir modeldi, ancak 25 yaşında bir anne olduktan sonra model olarak iş bulmakta zorlanmaya başladı.
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6. Michael Bloomberg, finansal yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.'nin CEO'su olarak görev yaptıktan sonra, 2002 yılında 59 yaşında bu görevinden ayrılarak New York Şehri Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
7. Vera Wang, moda endüstrisine 40 yaşında girmeden önce bir buz patencisi ve gazeteciydi.
8. Dwayne "The Rock" Johnson, kariyerinde iki kez büyük değişiklik yaptı.
9. Ronald Reagan, ABD'nin 40. başkanı olmadan çok önce, genç ve yükselen bir Hollywood aktörü olarak film ve TV dünyasında yer almıştı.
10. Spanx'in milyarder kurucusu Sara Blakely, 20'li yaşlarında yedi yıl boyunca kapıdan kapıya gezerek ofis malzemeleri sattıktan sonra kendi kadın iç çamaşırı markasını kurdu ve 30 yaşında satış işinden ayrılarak şirketini tam zamanlı yönetmeye başladı.
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11. Dünya şampiyonu olan bir vücut geliştiricisi olarak 20'li yaşlarında başladığı kariyerine, 30'lu yaşlarında ödüllü bir aktör olarak devam eden Arnold Schwarzenegger, 2003 yılında sadece 56 yaşındayken Kaliforniya Valisi oldu.
12. Daha çok Albay Sanders olarak bilinen Harland Sanders, Kentucky Fried Chicken'ı 1952 yılında, 62 yaşında iken kurmuş ve 12 yıl sonra 2 milyon dolara satmıştı.
13. Jonah Peretti, 30'lu yaşlarında kurduğu viral yeni medya siteleri Buzzfeed ve The Huffington Post'u başlatmadan önce, bir bilgisayar bilimi öğretmeni olarak ortaokul öğrencilerine Microsoft Office kullanmayı öğretiyordu.
14. Komedyen ve eski 'The View' talk şov sunucusu Joy Behar'ın komedi kariyerine başlaması, 30'lu yaşlarının sonunda geçirdiği bir gebelikten neredeyse ölmesi ve bu olayın onu öğretmenlikten ayrılıp hayallerini takip etmeye motive etmesiyle olmuştur.
15. Ray Kroc, McDonald's'ı 1954 yılında 52 yaşında satın almadan önce kariyerinin büyük bir kısmını milkshake cihazı satıcısı olarak geçirmiştir.
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16. Daha çok Grandma Moses olarak bilinen Anna Mary Robertson Moses, 78 yaşında başarılı sanat kariyerine başlamıştı. Daha öncesindeyse bir ev işleri yardımcısı ve çiftlik işçisi olarak çalışmıştı.
17. Taikichiro Mori, akademik kariyerine devam ederken 51 yaşında gayrimenkul yatırımcısı oldu ve Mori Building Company'yi kurdu.
18. Donald Fisher, 40 yaşındayken perakende sektöründe hiç deneyimi olmadan, eşi Doris ile birlikte San Francisco'da ilk Gap mağazasını açtı.
19. Tim ve Nina Zagat'ın her ikisi de 30'lu yaşlarının sonlarında olan avukatlardı ve 1979 yılında Zagat ismi altında ilk restoran değerlendirmeleri koleksiyonlarını yayınladılar.
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