30 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayata ve diğer insanlara karşı net bir tavır sergileyeceksin. Duygularını kontrol ederek hassasiyetlerini ve zaaflarını kimsenin görmemesine odaklanabilirsin. Dış dünyaya karşı kendini kapattığın anlar olabilir. Çünkü kimsenin seni yönlendirmeye çalışmasını istemiyorsun.

Bağımsız bir şekilde karar verdiğin yeni yıl için bugünden itibaren kendini özgürleştirmelisin. Hayatının iplerini eline alma zamanın geldi. Yeni yıl yeni bir sen demek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...