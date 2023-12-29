30 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün içgüdülerin ve sezgilerinle hareket edebilirsin. Senin için her zamankinden daha yoğun duyguların yaşandığı bir gün olabilir. Öngörülerinde yanılmayacağını düşünerek net görüşler beyan edebilirsin. Romantik ilişkilerine dikkat!

Ortada kesin veriler ve kanıtlar yokken sergilediğin bu net ve kendinden emin tavırlar partnerini olumsuz etkileyebilir. Bu arada söylentilere kulak asma, düşmanın çok ve herkes iyi niyetli söylemlerde bulunmuyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...